馮國經家族旗下利亞零售賣香港「OK便利店」業務　作價27.9億

香港今年9月的零售業總銷貨價值臨時估計約261億元，按年挫12.9%，連跌20個月，作為便利店主要收入來源的食品、酒類飲品及煙草類別銷貨價值跌11.1%。以往主攻民生市場的便利店在疫情下，亦要轉打衞生用品、保健品及日用品主意。惟香港便利店生存環境似乎愈加捉襟見肘，單以OK便利店在港分店數量計，早已停滯不前，目前總數約340家，與2016年底止331家相差不遠。

全港大小藥妝店也增添便利店元素，選址面積或產品種類亦貼近便利店經營手法，食品在整體組合佔比較顯著，更不惜調低食品售價，由毛利率較高的醫藥品、化妝品作彌補，贏得便利店市場。如日本折扣零售店唐吉訶德(Don Don Donki或稱驚安の殿堂)，自去年來港「插旗」後，連同明年擴充大計，在「疫」市下令香港分店數目增至6家，且中環新店更以24小時營業為賣點，直接成為便利店競爭對手。

傳統便利店業務看似進入衰退期，與收入增長被迅速攤薄、經營成本急增有關。如利亞零售在港自營OK便利店，僱員開支由2016年底的8.14億元擴大至去年底的9.57億元，惟期間員工總數目只上調100人，反映人工成本高之餘，亦足見要提高工資才能解決招聘難問題。

目前香港大部分的便利店遍布各區，算是密集營運，但同時所採取的特許經營商業模式卻相對過時。參照日本市場，便利店商業衰退主因面對勞工不足、同行競爭及加盟店經營百上加斤問題。換言之，在寸金尺土的香港，便利店加盟商面臨的每月租金成本負擔更甚，細舖營業額又有限的情況下，導致加盟商買少見少。

本港便利店的黃金年代已過，卻有不少中外資企業勇於接手。今次利亞零售退出香港OK便利店市場，正正出自加拿大多倫多證券交易所上市公司Alimentation Couche-Tard Inc(ACT)的建議，對方更表明有意進一步搶佔亞太地區市場。

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【馮氏家族近年頻賣產惹揣測】

今次輪到馮氏家族透過馮氏控股持有約40.59%的利亞零售，作價27.9億元把旗下香港便利店業務出售。信誠證券聯席董事張智威認為，今次利亞零售的出售交易附帶特別股息建議，除利誘小股東，亦同時為馮氏控股變現投資。

以馮氏控股手持逾3億股利亞零售計，料淨袋約12億元。受特別股息的消息刺激，利亞零售周四(5日)股價收升17.6%至4.81元，創6年來收市高位。

張智威續指，利亞零售旗下香港便利店業務，今年上半年為該公司收入貢獻逾八成，撇除核心業務後，剩餘業務只有連鎖餅屋聖安娜、西式蛋糕品牌Mon cher及日式眼鏡連鎖店Zoff，令利亞零售陷入接近市值細、低成交「殼股」的邊緣，故料事成後利亞零售對外賣盤的亮點已不大，不排除馮氏會靜候時機再施展私有化財技，進一步退下香港資本市場的火線。