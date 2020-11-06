九龍城獅子石道強拍項目流拍

仲量聯行獲委託今日(6日)推出強拍的九龍城獅子石道73及75號全幢物業，在沒有承價情況下被收回流拍。該行資本市場部資深董事李佩儀表示，物業收回後要視乎大業主計劃，若要改動底價需要向法庭申請延期。若只單純再度拍賣則毋須再向法庭申請。

資料顯示，是次拍賣底價為2.23億港元。物業於1954年落成，現為一幢5層高商/住綜合用途樓宇，設有兩條公用樓梯，地下為商舖，閣樓為非住宅用途，1至4樓現為住宅用途。

而根據馬頭角分區計劃大綱草圖(草圖編號 S/K10/25)，該地現劃為「住宅（甲類）2」用途，物業地盤總面積約為2,812方呎。該物業將按現時狀況，以部分交吉、部分連現有租約(如有)出售。

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