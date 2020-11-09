載通出售屯門九巴廠予新地 料錄淨收益近15億元
2020年11月09日 23:04
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載通國際(00062)公布，向新鴻基地產(00016)出售旗下附屬TM Properties Investment Limited(TMPI)50%權益，後者持有屯門建豐街1號屯門市地段第80號，即九巴屯門車身裝嵌廠，總樓面面積約為10.5萬平方呎的物業。該物業以政府租契形式持有，政府租契限制該物業只可作工業或倉庫用途或兩者兼具。該物業於截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表所披露的帳面淨值為190萬元。
是次出售總代價7.5億元，載通預期於出售事項獲得的淨收益約14.96億元，即代價及載通於TMPI餘下50%權益的公平價值的總和減去TMPI於完成日期的資產淨值及相關費用。因此，於完成後，載通的資產及負債預期將分別增加約14.98億元及200萬元。
於完成後，載通及新地將就發展安排訂立股東協議，據此，各訂約方將同意管理TMPI及發展該物業作寫字樓、商舖及服務用途 (受限於獲得政府相關之批准)。工料測量師估計現時項目成本約為58億元，將由新地及載通平均承擔。
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