載通出售屯門九巴廠予新地　料錄淨收益近15億元

是次出售總代價7.5億元，載通預期於出售事項獲得的淨收益約14.96億元，即代價及載通於TMPI餘下50%權益的公平價值的總和減去TMPI於完成日期的資產淨值及相關費用。因此，於完成後，載通的資產及負債預期將分別增加約14.98億元及200萬元。

於完成後，載通及新地將就發展安排訂立股東協議，據此，各訂約方將同意管理TMPI及發展該物業作寫字樓、商舖及服務用途 (受限於獲得政府相關之批准)。工料測量師估計現時項目成本約為58億元，將由新地及載通平均承擔。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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