新盤UPDATES：新界兩大樓盤將於周六、日連環推售單位

新界區兩大樓盤於周六、日再度連環推售單位，兩盤暫時合共錄得逾2萬張入票登記，認購反應保持踴躍。同時，屯門區內全新臨海洋房項目正式登場，現正接受友好買家預約睇樓，料短期落實首輪標售詳情。

●柏傲莊II次輪銷售單位共錄逾1.7萬個登記

該盤於上周六(7日)推出337伙展開首輪銷售，開售9小時所有單位已火速售罊，套現逾34億港元。發展商隨即加推第2號價單共343伙，包括38伙1房戶、190伙兩房戶及115伙3房戶，實用面積330至866方呎，折實平均呎價20,399元，折實售價699.2萬至1,765.0萬元，折實呎價17,868至22,994元。

●帝御‧星濤已錄3600票登記 超購逾28倍

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御‧星濤將於周日(15日)推售的123個單位，截至今晚已錄約3,600張入票登記，超額認購28倍，當中地產代理入票佔76張。

●CENTRAL PEAK加推兩伙下周一標售

●屯門瑧譽樓書上網 部分洋房連獨立居室出售

同時，每座洋房均設地下前後花園，內設私人升降機直達各樓層，包括天台及地庫。大部分洋房設有天台泳池，每戶配備至少兩個車位。

最特別的是，項目設有19間「庭園居室」，為開放式或1房設計，實用面積由470至650方呎，將配相應洋房出售 。有關「庭園居室」 與洋房分隔，私隱度十足，業主可按個人喜好及創意將其打造成專屬活動空間，如影音室、健身室、茗茶室、工作間或客房等，用途廣泛。

該公司銷售及市務部總監朱美儀表示，樓盤為近年難得一見前臨沙灘的全新洋房項目，每戶均享遼闊海景，料將獲中港商人買家歡迎。項目隨即接受貴賓預約參觀現樓，並計劃短期內以招標形式推售項目部分聯排洋房及居室。項目在較早前已獲批入伙紙，預料將於明年6月獲批滿意紙。

●地產代理行為嘉峯匯引入酒店住宿優惠

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，啟德嘉峯匯銷情理想，11月14日至11月30日期間，凡經公司購入該盤一手3房單位，即可獲贈酒店住宿套票1晚，名額3個。優惠先到先得，送完即止。

中原九龍董事劉瑛琳亦稱，公司於該盤銷售成績理想，為答謝買家支持，由11月14日起至11月30日，凡經該行購入項目一手3房單位的首3名買家，均可獲贈酒店2日1夜住宿套票，優惠先到先得。

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