縱橫遊半年蝕1060萬　收入勁縮98%

集團指，疫情對全球經濟造成嚴重打擊，各地實施外遊限制致業務中斷，經營環境極端困難，集團大部分航空供應商的營運幾近停滯，而休閒觀光氣氛仍低迷，疫情下已取消或暫停所有旅遊團，以往最大貢獻的旅行團業務在期內僅錄20萬元收益。

集團在期內透過董事減薪、鼓勵員工放無薪假及年假、尋求租金減免、申請港府資助等減輕虧損壓力。正在密切觀察疫情發展情況，將續採取必要措施，控制成本及加強現金流。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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