【星之谷】BNO「太空人」方式移英　子女升學或中伏

香港人打算移民英國，無非都是為子女教育着想，大多數會以「太空人」方式運作——即太太及子女憑BNO「5+1」政策到英國定居，享受當地免費公立學校教育；丈夫則留港搵食。不過，這個政策原來有一項條款頗辛辣，最終妻兒未能獲得永久居留權之餘，甚至影響子女學業。

過去4個月，港人狂搶英國樓，綜合業界數據，超過7,000間一手及二手物業已經被橫掃。而根據筆者公司之客戶統計，大部分買英國樓人士短期內都不打算舉家移民，只想以「太空人」方式進行，讓子女獲得免費、優質教育，丈夫毋須重建事業，進可攻、退可守。

惟最近英國政府就BNO政策更新了細節，護照持有人的確可以帶子女赴英國免費讀公立學校，但須舉家前往。「舉家」定義是甚麼？必須為完整家庭，包括父親、母親及子女，缺一不可，不容許「太空人」存在。

【英國政府規定 家庭成員缺一不可】

陳氏家庭(化名)就是一個好例子，他們計劃2021年出發到英國，太太和女兒先到英國就讀當地公立小學一年級，學費全免，「太空人」丈夫落地登記後繼續留港工作，到5年後(即2026年)才見步行步。

問題來了，到2026年時，若果兩母女想申請續期，極大機會被移民局否決，原因是丈夫為留港的「太空人」，全家人未通過最低居住要求，即每年在當地居住超過183日。

更甚是若果居住日數遠低於最低標準，在沒有合理解釋下，英國政府甚至可以當陳太刻意隱瞞丈夫「太空人」情況，剔除該申請並即時遞解出境。

底子花了，到時就算想把女兒身份轉為學生簽證繼續留英上學，都可能有難度，畢竟每個國家移民局都擁有「不可抗力」權威， 想以「假居留真太空」身份瞞天過海，風險太大。

【丈夫必須同往 除非夫婦已經離婚】

想入籍，丈夫必須同往，除非夫婦已經離婚；而BNO「5+1」政策是以主申請人抵達英國居住家庭成員，才開始為5年「移民監」計算日子。按陳氏家庭例子，假設陳生最終於2023年到埗英國定居，那麼要到2028年，一家人才可以正式申請入籍。

但到2026年，陳太母女續期時，移民局同樣亦會發現丈夫赴英僅3年，未通過最低居住要求，女兒留英就讀同樣有難度；被迫回港的話也會影響學業。

【非舉家移英 將冒政策風險】

筆者認為，如果沒有舉家移英的準備，以「太空人」方式讓子女前往英國享受免費公立學校教育，需要承受一定的風險。不過，這個最壞情況是筆者邏輯推斷，一切以英國內政部細節為準。

因種種原因擔心香港前路，想子女擁外國身份、接受外國教育，而夫婦二人又不能完全放棄香港工作，有甚麼辦法？唯一一條路只有葡萄牙「黃金簽證」——簡單而言，300萬港元買層當地樓，5年僅35日移民監取歐盟護照，到英語系國家愛爾蘭讀書，再跳到英國升學、定居，沒有難度。

作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣、按揭和移民資訊

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