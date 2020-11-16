調查：信貸評級影響借貸利率　最高相差達28%

信貸評級影響消費者能否借貸之餘，亦影響借貸成本。環聯最新調查發現，若消費者的信貸評級下跌，信貸利率便會上升，而不同信貸評級的實際年利率最高可相差高達28%，顯示信貸評級可能對消費者的還款負擔有較大影響。

環聯運用2020年3月份的數據，分別估算不同信貸級別的消費者從銀行或財務公司借貸而可能需負擔的利率中位數。數據顯示，較低評級的消費者的實際年利率中位數，較最高評級的消費者所需負擔的實際年利率中位數高10.7%至28%。

按3月數據計算，被評為AA級(超優)的消費者若從銀行借款，獲批APR中位數為4.6%。若消費者被評為 II級(次級)，從銀行借款的獲批APR中位數為15.3%，較AA級的高10.7%。另外，若被評為AA級的消費者從財務機構借款，獲批APR中位數為23.1%，II級的消費者則為51.1%，相差高達28%。換言之，以同樣向財務機構借款10萬港元，為期1年為例，AA級貸款消費者只需繳付23,100元，II級的利息則可高達55,100元。

信貸記錄對理財影響深遠。銀行與財務機構一般根據環聯的消費者信貸數據，對消費者進行信貸評級，從而釐定實際年利率。一般而言，信貸記錄良好的消費者可以在申請貸款時獲得更佳的實際年利率，意味着以更低的成本獲得所需資金，對消費者個人財務管理有重要影響，影響個人財務規劃，如按揭貸款買樓或私人貸款獲得流動資金等。

「實際年利率」(Annual Percentage Rate，APR) 是申請信用卡貸款或按揭的基本利率加上其他費用而成的參考利率。APR率愈低，相對貸款的息口也會愈低。相同金額的借款，需付出的利息可能因為不同利率相距甚大。

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