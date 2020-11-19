【專家點評】金曹：大市趨升　部署科指期貨「過年」

現時恒指引伸波幅大概20至22%左右，科指波幅估計比恒指高，歷史波幅高達50%，假如期貨推出之後維持在30%以上，一天可以上落1.5至2%，或120點幅度，每點50元，即產生每日約6,000元獲利波幅。按金估計維持大約10倍槓桿，再加兩日波幅或300點備用，即大概以5.5萬至6萬元按金，炒作每天6,000元上落波幅。

現時只要恒生指數收市高於25,700點，仍審慎看好後市。港股通常11月尾、12月初較強，之後整固，到1月則視乎大戶對未來一年的判斷而出現有大波幅。

最近有4大利好，投行紛紛調高中港股市目標價，2021年由之前約24,600點調高到28,600點，預期升幅約超過16%。進取投資者以科技指數「過年」，可買相關ETF，或以槓桿買入科技指數期貨，博2021年出現1月效應，升幅或許可接近全年的預期目標也不出奇。

四大利好包括：首先，拜登獲得足夠選舉人票，雖然特朗普不認輸，但12月8日各州根據大選結果委任民主黨佔多數的選舉人，到12月14日選舉人團只是走過場，以270票或以上確認拜登為下任總統應無懸念。中美關係當然不會完全好轉，但情況應可改善，貿易戰停止的概率大；第二，民主黨控制的國會應很快批出1.8萬億美元或更大的救助方案；第三，聯儲局維持零息及貨幣寬鬆至2023年，弱美元有助中港股市向上；最後，上周日區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)簽署，10年內亞太區15國會實行零關稅，所以亞洲前景亮麗，難怪股神巴菲特較早前罕有地買入日本貿易股，估計日本是亞洲區最受惠國家，因中美政治因素始終會影響港股、A股表現。

現時筆者對後市睇法無變，10月已預言拜登贏得大選，恒指可見26,800點。如果觀察期指倉位，見到大戶11月6日已經反手，十大期指大戶的淡倉減少過萬張，最近更轉為好倉。所有11月6日之前的睇淡論據可以暫時放埋一邊， 11月6日之後大戶好倉成本估計在25,720至25,820點之間。11月超買整固，26,720點阻力較大，甚至可能回調「震倉」，但只要穩守25,720點，後市仍然樂觀。

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