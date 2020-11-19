東日創建天下茶屋-天下楓 反應熱烈 加推港島展銷特別場

日本大阪為香港人旅遊熱點，隨着多項國際盛事在當地舉行，其旅遊業及經濟發展無可限量。而200萬餘萬在香港連車位都買不起，但在大阪已可購買全幢獨立屋。由東日物業創建發展當地全新矚目項目天下茶屋-天下楓，鄰近天下茶屋駅，四合園式共享花園設計獨立屋，繁華中休閒生活，售價只由210萬元起(港幣．下同)，展銷期間民宿公司提供租金回報保證，現時收到查詢已至少超過500宗，將於本周末展銷加推特別場正式發售！

東日日本物業顧問Tracy Lee(李嘉欣)表示，是次推介大阪全新項目天下茶屋-天下楓，地盤面積2,181方呎，由4幢兩層高獨立屋組成，每伙實用面積介乎453至601方呎，售價只由210萬元起，預計將於2022年第4季落成。若展銷會期內認購單位，除包送全屋傢俬之餘，民宿公司亦提供包租兩年、每年6厘租金回報保證，以及每年30日免費入住民宿公司旗下超過100間大阪指定管理物業。

項目一樓主要為起居地方，兩個睡房則設於二樓，與區內大部分住宅大門向街設計不同，樓盤更照顧住客所需，大大提高住客私隱度。她續稱，該盤融入「四合園」式設計概念，4幢獨立屋外設有大閘，而中間設有小庭園，讓住戶與朋友在日本便利店購物後，可在這個共享花園內閒聊，好好放鬆，體會當地休閒生活。事實上，在寸金尺土日本境內，極少發展商願意花費如此空間作花園，成為項目最大特色。

而樓盤位置方便，坐擁機場快綫及四綫匯聚，步行8分鐘直達南海線天下茶屋駅，與大阪中心難波及心齋橋，亦只有2個及3個車站距離，鄰近多個購物娛樂熱點。天下茶屋駅是關西機場南海空港線到大阪的第一個大站，並只約39分鐘車程，鄰近住宅及民宿出租率有一定保證。

此外，項目前方已是天下茶屋駅前商店街，內設多間便利店、餐廳、cafe、超市、藥妝店等一應俱全，雖位處閑靜的住宅街，但周邊生活設施齊全，樓價卻比難波繁華地帶更平，而日後前往世博會及夢洲賭場，僅30分鐘車程，刺激未來租賃需求，對投資者而言更有保證。

Tracy又表示，大阪樓價過往一直上升，但過去半年受疫情影響，升勢亦有放緩，不過日本經濟發展平穩，疫情過後旅遊業勢全面復甦，相信物業價格反彈力將會十分驚人。此外，香港投資者向來具前瞻性，深明該區已在蛻變，將來會成為全新旅遊區及民宿集中地，所以很多已在當地購買物業投資。

至於租務市場方面，她指，近年不少購入當地物業的收租買家，都有非常理想回報，雖然疫情期間全球經濟及旅遊業都受到極大衝擊，但隨着日本賭場開幕，以及世界博覽會在當地舉行，預期大阪旅遊業及經濟增長速度亦不能忽視。

是次項目發展商東日創建是由東日日本物業公司演變而來，在香港已有10年買賣日本物業經驗，憑着在日本當地團隊，以及對日本房地產市場的認識，歷年來成功幫助很多買家及賣家完成交易，所以一直受客人信任。

除熱門投資地區外，憑着對當地的了解及市場的敏銳度，公司為客戶積極發掘不同投資角度，終在2017年成為發展商，在大阪進行很多項收購、重建及翻新工程，在一些平日被人忽略的地段，亦能尋找到有「爆升」潛力的物業投資機會，讓每名買家都可以最優惠價錢得到最佳回報。

東日日本物業顧問將於本周六、日(11月21日、22日)，於銅鑼灣柏寧酒店舉行新一輪展銷及投資講座，想得到日本投資買樓最新資訊，歡迎到場參觀！

【日本物業展銷】

日期：11月21-11月22日 周六至日

時間：上午11時至晚上7時

投資講座︰下午2時30分及4時30分

地點：銅鑼灣柏寧酒店26樓藝軒V廳 (銅鑼灣站E出口)