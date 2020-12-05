【全球攬炒】全球最大戲院商AMC恐陷破產　股本融資救亡

美國連鎖電影院、全球最大電影院營運商AMC周四(3日)宣布，計劃以每股4.22美元出售2億股新股來進行融資，集資額最多達8.44億美元，並警告如果融資失敗，公司恐將耗費現金，陷入破產危機。

電影院為今年新冠肺炎疫情打擊最嚴重的行業之一，即使美國大部分戲院能夠開業，但卻沒有大量的賣座電影可播映，加上民眾仍擔心疫情，讓電影院收入損失慘重。AMC早在10月時已經警告，手頭現金最快恐在今年底前耗盡。

即使目前新冠肺炎疫苗研發進展正面，但衛生專家普遍預期疫苗最快在明年才會有限度推出市場，至少要等到2022年才會廣泛獲得接種，因此電影院恐怕仍要艱苦經營一段時間。

AMC周四警告，必須有能力獲得額外資金流動性，公司股東可有望避免「損失所有」投資。公司稱，如果無法恢復正常的收入水平，很可能會考慮資產重組或申請破產。

截至9月底止季度，該公司手頭上仍有4.17億美元現金，但單單一季，已經損耗了3.88億美元。

值得留意的是，AMC今次融資似乎難以得到投資者青睞，其股價在周四急插近16%之後，周五再下挫3.31%，收報3.51美元，倘以收市價計算，該公司發行2億新股集資將縮水至僅7億美元。

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