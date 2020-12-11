星光行2商場地舖售4500萬　連辣稅逾6年帳蝕近700萬

香港經濟受新冠肺炎重創，舖位市場頻現蝕讓成交。據土地註冊處資料，尖沙咀星光行地下2個商場舖位，於上月中以4,500萬港元登記易手，較原業主2014年6月購入價5,000萬元，帳面低約500萬元或約10%。

值得注意的是因為該舖在工商舖撤辣前易手，故須付約382.5萬元雙倍印花稅，亦即較現時多付逾191萬元稅款。據了解，上述2舖位屬商場內舖，由行李店租用，面積共約600方呎，成交呎價約7.5萬元。

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