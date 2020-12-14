【期權攻略】陳偉明：港股冇方向　期權策略如何部署？

由於11月的升浪已經反映拜登當選美國總統及新冠疫苗即將推出的利好消息，因此臨近年尾再加上缺乏進一步消息下，踏入12月，港股走勢窄幅波動，缺乏明確的方向， 市場觀望氣氛濃厚。

技術上，期指波動區間已經由26,200至27,100逐漸縮窄至26,200至26,700點，有區間轉移向下，並且營造頂部的迹象，而恒指波幅指數(VHSI)已經開始跌至保力加通道之下，反映港股突破在即，如果未來配合技術突破，有機會突然開着引擎快速爆邊。由於引伸波幅偏低，期權Short倉可免則免， 策略上傾向等待突破後行動，或在重要阻力分注做淡。

有耐性的投資者可以等待期指陰燭收市跌穿上周四(10日)低位26,252點，在確認大市轉勢向下，採用小注追勢Long Put即月價外400點恒指期權。

略為進取的投資者，可考慮在期指回升至短期阻力26,700點附近，先落第一注Long Put 1月價外1,200點恒指期權，並在期指確認向下穿短期支持26,252點或上升至27,000點至27,100點阻力區落第二注加注做淡。

由於筆者預期27,000點之上，短期上升空間相對有限，但引伸波幅偏低不適宜Short Call，可考慮用有限風險的貼價熊證取代期權Short Call做淡。

保守的投資者，則可待期指回落至26,200點附近，同時Long Call 及 Long Put 1月價外800點恒指期權博大市爆邊。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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