歐洲股市低開　福士汽車漲逾2%

歐洲股市周二低開，德國和荷蘭宣布在聖誕節期間實行更嚴格的限制，以遏制感染的急劇上升。英國股市報6,522點，跌0.14%；德國股市報13,235點，升0.09%；法國股市報5,534點，升0.11%。

國際評級機構標普表示，若英國在無貿易協議下脫歐，將令英國與主要歐洲市場長期分隔開來，英國主權評級有被下調的風險。英鎊報1.3316，跌0.11%。

瑞典時裝零售商H＆M表示，其第四季度的銷售額按年下降了15%，跌幅小於預期，原因是第三季度的強勁的復甦有望延伸至第四季，H＆M早段跌0.3%。

福士汽車管理架構重組，集團將創建一個專注於技術的新管理委員會職能，將由Thomas Schmall領導，福士汽車股價升2.2%。

瑞信概述了其未來幾年的財務願景，計劃於明年1月重啟股票回購。該銀行表示，目標是將其財富管理業務的稅前收入在2023年提高至50億至55億瑞士法郎之間，中期目標是將有形股本回報率提高10%至12%。瑞信跌0.4%。

英國製藥公司阿斯利康(AstraZeneca)斥資390億美元(約3,042億港元)收購美國生物科技公司Alexion Pharmaceuticals，阿斯利康周二早市續跌1.57%。

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