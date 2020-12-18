歐股個別發展　力拓漲近2%

歐洲股市收市個別發展，英國富時100指數收報6,551點，跌19點或0.3%；法國CAC指數收報5,549點，升1點或0.03%；德國DAX指數收報13,667點，升101點或0.75%。

正當英國疫情肆虐及市場觀望英國興歐盟貿易談判之際，英倫銀行周四(17日)議息後按兵不動，貨幣政策委員會成員一致通過維持基準利率0.1厘，以及量化寬鬆(QE)規模8,950億英鎊不變，符合預期。

11月份歐盟的新車註冊受抗疫限制措施影響而下跌，平治汽車母公司戴姆勒收跌0.39%；寶馬汽車下挫0.87%。

歐洲電訊設備巨頭諾基亞及礦業公司力拓集團都有新的管理層任命，兩家公司分別升0.64%和1.81%。

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