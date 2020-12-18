研究：香港45%投資者擔心退休儲備不足

施羅德的2020年環球投資者研究發現，有45%的香港投資者擔心他們的儲蓄無法滿足退休後的生活所需。

該公司投資評論員David Brett指出，要計算出退休生活的所需儲蓄並非易事，因收入會出現波動，需求亦會隨着時間更迭而發生變化。如果有能力準確地知道自己在工作生涯中可獲得的收入總和、投資可賺取的回報，以及退休生活將持續多久的話，要作好財務規劃便易如反掌。然而，2020年正好說明，人們根本無法準確地預知未來的事實，這或許就是大多數人會擔心退休儲備不足以維持到老的原因。

該項投資者研究，於2020年4月30日至2020年6月15日期間，就環球32個地區逾23,000名投資者進行的獨立網上調查，受訪人士當中包括500名香港投資者。

● 來自長輩的忠告？

研究發現，距離退休的日子愈近，人們對退休儲備不足的憂慮便似乎變得更為嚴重。有半數(50%)嬰兒潮世代(51至70歲)受訪者表示，擔心在退休後會入不敷支。對比之下，表達相同憂慮的未知世代(38至50歲)和千禧世代(18至37歲)分別只有46%和40%。

● 退休金規例的改變

研究又顯示，投資者正努力增加儲蓄比例，希望藉此彌補退休生活所需。但在新冠疫情的衝擊下，就業壓力和壓榨在職人士收入的情況均有所增加。

受環球金融危機等因素的影響，全球各地所面臨的政府債務激增和低息情況都因為疫情而有所加劇。人均預期壽命延長亦讓政府提供與退休相關的支出增加。

該公司投資解決方案主管Rupert Rucker表示，現時各國政府債台高築，在未來將需要尋找能夠有效地減少債務負擔的辦法。雖然他們已尋覓了一段時間，但他們現時正以針對性的手段將退休儲蓄的責任轉到個人身上。雖然要為退休儲備找到合適方案並非易事，但對退休儲蓄避而不談絕對不是好辦法，那只是拖延處理必須面對的問題而已。人們需要承擔起個人的責任，並且好好理解一下到底需要為退休累積多少財富，又或者學習如何在收入減少的情況下生活。

● 如何應對退休儲備不足的？

面對退休入息相關的憂慮，大部份受訪投資者預期在退休後仍將繼續工作亦是合理。人們對「退休」的定義正在發生變化，不少人都會悉心塑造自己的理想退休生活。雖然有部份人在退休後會選擇縮短工作時數，但亦有顯著比例的受訪者未有選擇降低工時。在明白到人均預期壽命已比以往長之後，人們便只需按照自己的意願，在「退休後繼續工作賺取收入」、「增加用作退休的儲蓄」，以及「減少退休後的開支」這3個選擇中作出權衡取捨。

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