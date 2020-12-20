內地嚴打！百度等全部下架互聯網存款產品

內地媒體報道，互聯網存款行業勢必迎來規範。在螞蟻集團下架全部互聯網存款產品後，愈來愈多的互聯網金融平台跟進，百度旗下度小滿金融、騰訊旗下的騰訊理財通、攜程旗下的攜程金融APP也全部下架了互聯網存款產品。

報道提到，從京東金融相關人士處了解到，當前根據監管部門對於互聯網存款業務的關注，京東金融APP已停止新增上線互聯網存款產品、停止新用戶購買相關產品，並已對存量客戶和業務進行穩妥有序地調整：相關產品將只對已購買產品的用戶可見，已購買相關產品的用戶不受影響。未來，京東金融將密切關注相關監管政策和指導意見，認真落實。

報道指出，近年內地商業銀行，尤其是中小銀行借助互聯網金融平台推出存款產品，成為一種新的趨勢。根據中國人民銀行金融穩定局局長孫天琦透露，加總目前11家頭部平台上展示的銀行，涉及存款在售的銀行50多家，絕大部分為中小銀行，單戶存款金額大都在50萬元人民幣或以下。

孫天琦在11月的「數碼金融領域監管科技探索與應用研討會」上表示，互聯網存款業務帶來涉及存款營銷行為、違規宣傳存款保險保障、地方法人銀行突破地域限制展業、中小銀行流動性管理面臨挑戰等問題。並且12月15日在第四屆中國互聯網金融論壇上，他提出，互聯網金融平台開展此類金融業務，屬「無照駕駛」的非法金融活動，也應納入金融監管範圍。

此後，多家互聯網公司撤下互聯網存款產品。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020