【產經專題】比特幣去年癲升3倍　破2.9萬美元

虛擬貨幣「一哥」比特幣於2020年底升勢尤其凌厲，一舉衝上2.9萬美元大關，再創歷史高位！去年其價格癲升逾3倍，由年初的約7,000美元，躍升至周四最高位29,304美元。市場對比特幣的爭論持續不斷，有基金視其為對抗央行印鈔的對沖工具，「最牛」看比特幣價格於2021年達50萬美元。不過，有淡友警告，投資者應遠離「嚴重受操縱」的比特幣，又擔心其將面臨更嚴格的監管。

比特幣於去年12月單月已癲升五成，創逾一年半以來最大單月升幅。據CryptoCompare數據顯示，比特幣市值已升至5,405億美元，有「好友」預計，其市值有望於今年衝上一萬億美元！

機構投資者入場大手投資，成為推升比特幣的主因。美國萬通保險及大型投資機構天橋資本(Skybridge Capital)等紛購入或注資比特幣；金融科技公司PayPal及Square等亦支持客戶買賣和持有比特幣，推動美國最大的虛擬貨幣交易平台Coinbase計劃申請上市。

不過，紐約大學經濟學教授、「末日博士」魯比尼則狠批，比特幣將帶動虛擬貨幣相關的犯罪行為，指其價格上升實則由內幕人士及詐騙犯等操控，因此不應出現在投資組合內。隨着比特幣認受性提高，市場擔心即將上任的拜登政府出手嚴格監管虛擬貨幣，或成為比特幣攀升的重要阻力之一。

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