新一年續發威！比特幣再創新高　直逼30000美元

踏入新一年，虛擬貨幣「一哥」比特幣繼續發威，據CryptoCompare數據顯示，比特幣升破29,800美元，再刷新紀錄，市值亦升穿5,500億美元。

比特幣去年升勢凌厲，年初時僅約7,000美元，而單計12月已癲升5成，創逾1年半以來最大單月升幅。不過，市場對比特幣的爭論一直沒有停過，有基金視其為對抗央行印鈔的對沖工具，「最牛」看比特幣價格於2021年達50萬美元。不過，有淡友警告，投資者應遠離「嚴重受操縱」的比特幣，又擔心其將面臨更嚴格的監管。

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