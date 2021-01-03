向世界錢進：港人北海道教滑雪　見證旅業帶旺樓市

港人一向熱愛到日本旅遊，若提到移民，一般人或許下意識地立即想起大阪、東京等大城市。今期《向世界錢進》要介紹的，是同樣為旅遊勝地的北海道！雖然其地點不及大阪和東京便利，但近年當地旅遊業及經濟發展迅速，吸引了不少外國人「定居」。

土生土長的香港人Elaine一直嚮往日本文化，在2014年透過打工度假簽證來到東京生活，一年後決定換成工作簽證，並選擇長留北海道。「2016年有回流香港搵工，但同年返回北海道，因為覺得北海道生活比較舒適，壓力比香港小。」

她在北海道的一間滑雪學校當教練，選擇在北海道工作的原因是：「北海道的雪質比較好，而且雪季亦比其他城市長，每年11月尾至翌年5月的第一個星期都可以滑雪，足足有5個月時間。」而她夏天會在同一間公司工作，負責業務上的翻譯、網上宣傳，與產品服務供應商聯絡等。

除了滑雪之外，Elaine最喜歡北海道的食物，因為北海道的海產非常新鮮，而且價格相對本州地區平。「因為北海道周邊海水溫度都比較冷，孕育出的海產肉質既大又爽口，而且價格都是本地價，好抵食。」對於日本早前公布，去年11月消費物價指數跌幅按年擴至0.9%，她就此指出，北海道的物價一向較香港便宜，甚至比同樣是旅遊勝地大阪都較低。

她說：「夏天時，試過駕車到富良野食早餐，再看看薰衣草，買兩個哈密瓜，再泡個溫泉才回札幌。也有試過為了一杯美味的軟雪糕，來回用了3個小時的車程到一個小鄉村。」她表示，北海道很適合自駕，假日自駕遊一遊可令她心情舒暢。

雖然北海道物價便宜，而且生活寫意，但Elaine隻身去到日本工作亦有遇上文化衝擊。她說：「在日本職場會有好多指引，不能跳過某些步驟，想跳過就要上級批准，如果上級不清楚，又要再問更上級的人，因此工作流程非常慢。外界覺得日本人做事既慢又死板，不懂變通，原因是大家都是跟指引辦事，不想出錯孭鑊。」

札幌市交通較便利，因此她選擇在手稻區租屋，租金相比東京便宜很多。「以同樣的租金，在札幌能租一個樓齡1至3年，一房一廳單位，但在東京，只能用差不多的價錢租到share house（共享房屋）入面的一間小房間。想用同樣價錢租一個單位可能要去到千葉或琦玉，離開東京都範圍，而且樓齡可能要超過20年以上。」

至於北海道物業的升值潛力及租金回報則要看地區，因為手稻區偏離札幌市中心，故屋租及樓價較中央區便宜，但論升值能力則比較弱。「譬如滑雪勝地二世古，樓價在幾年前已經可以媲美香港，吸引不少海外物業管理公司和地產公司都想入場分一杯羹。又例如另一個滑雪熱點富良野，樓價在3至4年之間已爆升5至6倍。因此，如果要投資，滑雪勝地和札幌市中心都是比較好的選擇。」

她又透露，由於香港人掌握到的日文未必足夠應付日常生活，多數人會居住在二世古，因那裏有不少外國人居住，當地人會用英文溝通，加上有國際學校，適合小朋友慢慢適應。不過，仍有不少居於二世古的孕婦會選擇到札幌醫院看醫生及分娩，因市區的醫療設備仍然是最完善。

對於打工一族、想創業或經營民宿的人，一般都會選擇在札幌市中心居住，因為遊客比較集中，年回報率較其他地方高，亦比較容易管理及物色適合的單位。經營民宿的外國人都集中在札幌、小樽、函館、富良野、二世古等旅遊熱點。

至於教育，北海道是根據區域派位，所以移民人士想要優良校網的話，可以選擇札幌市的円山區。若家庭經濟能力不俗，不妨選擇不受區域限制的私立學校。對於退休人士，她建議選擇札幌、函館、旭川等交通便利的市區。「如果年紀較大，可以選擇大廈住宅，而非平房，因為冬天需要剷雪是一項體力勞動。」

北海道居民的福利則與其他地區一樣，例如醫療方面，自己負擔30%，另外70%由負責醫療保險的政府機構支付。只要連續在日本工作，除第一年的薪俸稅扣除薪金的20%外，由第二年開始，會與當地日本人繳交一樣稅項。不論是工作簽證的外國人、移居人士及當地居民，均能享有醫療福利、教育亦與當地人無異，並不會因為身份不同而有特別的福利。

Elaine表示，在札幌普通文員的月薪較香港低，約1.2萬至1.8萬港元左右。即使去到管理層職位，月薪會升到2.2萬至3.7萬港元不等，但整體來說，薪金比起香港或其他地區低。

當中，滑雪教練的薪金幅度很大，一般度假村的教練只是領時薪，每小時大約75至110港元。她說：「近年多了很多港台人士自己開辦學校，這些外資學校通常採取分成制，教練多勞便多得，提升了滑雪教練界的工資，是很好的現象。」

她又指出，移民人士有日文基礎會比較易搵工。即使在香港有相關的職業技能或者資格，有機會亦要重新考取日本的國家職業技能試。因此，有日文基礎不論對生活，還是考取職業資格都會有優勢。「當然，如果想自己創業的人士，我都有見過不少例子是無日文基礎、邊做邊學的外國人。」

論及移居日本，目前外國人可透過經營管理簽證，投資500萬日圓（約36.75萬港元）或以上，如在日本創業或收購日本公司而取得在當地居留的資格，主申請人必須年滿20歲、公司在日本有明確業務及固定的地址。申請人可攜帶直系家屬，並享有日本的福利待遇。

不過，移民人士須注意，最初的經營管理簽證限期為一年，之後能否續簽視乎申請人在日本有否違法行為、公司的經營情況、收入是否足以支持留日生活等。當申請人在日本連續居住滿5年，便可申請入籍，但申請人不僅要通過入籍面試、具備基本日語能力，還要放棄原國籍。而在日本居住滿10年後，就可申請在日本永住權。

除了經營管理簽證外，若外國人精通日語，又獲日本公司僱用，便可選擇申請工作簽證。惟公司需要證明海外員工到日本工作的必要性。日本政府在審核簽證時，亦會要求申請人提交相關的學歷及經驗證明。

工作簽證也分為兩種：一種是「人文知識、國際業務」，一般都需要有大學學位或在工作領域上已達到管理層的證明；另一種屬於「特別技能」工作簽證。

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