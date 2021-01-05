【股民熱話】仲做人民幣定存？呢隻中資股坐收7厘息...

跟進美國對一批被指與中國軍方有關的中資企業列入制裁清單，限制美國投資者投資的行政指令，紐約證券交易所宣布要將在美交易的3大中資電訊股股份除牌。消息在昨日(4日)一度令相關股份受壓，惟低位見承接，收市跌幅收窄，表現算是比想像中堅挺。

老實講，與其去做人民幣定期存款收嗰1至2厘息，倒不如考慮撈中移，往績息率超過7厘，即使再打九9折，估值都具吸引力。事實上，中移主要的股份交易在港股，在美掛牌成交相對細，加上公司主要業務都在內地市場，美國行動對其實際業務影響十分之有限，更何況未能進入美國市場，對其未來數年的業務發展影響實際有限。

若然睇好今年人民幣走勢，欲增持人民幣資產，除了可以做人民幣定期存款收息之外，若然可以接受股票這類風險投資，類似中移呢類擁有行業壟斷地位，且以人民幣為主要收入的中資股，亦係可以考慮的選擇。

中移昨日股價失守去年3月非常時期的低位，再落下兩個支持位分別在2014年39元水平及2011年的34元水平；現價往績市盈率才7倍，每股資產淨值60.26元。雖然過去5年盈利有起有落，但整體上都相對穩定，盈利前景和派息政策具可測性。此外，今年內地電訊行業的5G發展潛力，尚未反映在板塊估值上，故中長線而言，趁壞消息入市分注收集作收息之用，不無可操作性，睇可唔可以冷手執個熱煎堆！

東網產經專欄作者 帥哥

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