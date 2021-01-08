理財要趁早！首次買股票？龔成：先做呢5件事…

理財是每個人都要做的事，而投資是理財中不可缺少的部分。由於股票是主要的投資工具，所以我們有必定要股票有所認識。

每個人都有第一次投資股票的時候，因此第一次、做新手不是問題，問題是以甚麼情況下進行。因此在進行第一次股票買賣前，有幾件事應該做的：

1. 閱讀10本投資及股票的書

地球上沒有一個人一出生就有知識，我們所有的知識都是經學習及經驗而得的，由於學校並沒有教買股票的知識，所以一開始大家都是零知識。

因此，新手買股前一定要先學習，到圖書館或書局買投資書，先了解可謂投資、甚麼是股票，這比起零知識進入市場高明得多。其實閱讀10本書不會花你很多時間，但對一個新手就有很大的得著。過往我曾因工作關係而接觸大量股票容戶，當中不少買了數十年股票都是虧損，原因就是他們嚴重缺乏投資知識。

2. 留意財經及時事

每天接觸財經及時事是必要的，你要吸收這方面的資訊，但並非是股票「專家」的意見，資訊是投資決策中重要的部分。因此在開始買股票前，就要養成每天接觸資訊的習慣，而只要你買股票的一天，你就不能避免這習慣。

若外圍發生甚麼事不知，香港發生甚麼事不知，該股發生甚麼事不知，在如此情況下投資，結果可想而知。因此在買股前已養成每天接觸資訊的習慣，並且建立獲得這些資訊的方法，令自己在初買股時，已知怎樣得到該股的資訊是重要的。但要注意的是，你要學會分辨資訊的能力，那些是真那些是假，那些是重要那些是不相關的。

3. 去上一個股票班

正如上面所述，新手買股時都是零知識，心中都會有很多疑問，上股票課程不止能令你有所得著，你更可以發問以增強相關知識，避免出現一些誤解的情況。

坊間有不少股票班，初階者宜上一些較為基礎的課程，讓自己有基本的投資及股票知識。坊間的課程有平有貴，可自行比較，不過就算課程略貴，只要有所得著，回報就一定以倍計返來的。

4. 結識一個擁3年買股票經驗的人

由於你未有買股票經驗，故多與一個有經驗的人傾談，必定對你會有幫助，雖然有經驗不一定代表他有知識，但起碼你能有他身上問到基本的知識，以及聽一下經驗之談，對你來說都是有得着的。

不過要注意，單是問一個人只能獲得片面的知識，而這個人所講述的亦未必正確，因此宜結識多幾個有投資股票經驗的人，以獲得更全面的知識。而股齡愈長當然愈好，能從他身上獲取更多的得着，並能了解該方法在經歷不用週期時，是否能真正賺錢。

5. 先預留3至6個月的備用現金

閒錢投資在任何時候都重要，一般人以為買股票就是賺買賣賺價，股票就是數字。但投資股票是理財分配的一部分，即是計劃中的一環，而理財是先防守後進攻，當你連閒錢都沒有，就胡亂買股，等於胡亂進攻一樣，結果當然不理想。

而作為股票新手，先預留3至6個月的現金作備用，餘下的部分才用作投資，這對新手就更重要。因為作為新手，初買股票要「交學費」的機會不少，當然這是重要的經驗。但大家要知道，若以非閒錢、借貸等方式去進行買股，都是危險的動作。

以上就是5項股票新手買股前要做的事，當然除這5項外還有很多，但這5項可說是基本的。投資股票是理財中重要的一環，因此一定要學習，在學習過程中，最重要是知識，其次是資訊，最無價值是意見。

學習投資股票是一生的過程，絕不要因一兩次失敗就放棄，只要你向憑買股長期賺錢的人去學習，轉化成自己的知識，你就能利用股票，助你財富不斷增值。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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