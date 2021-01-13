立橋人壽推儲蓄方案及住院入息保障計劃

立橋人壽保險宣布，推出「喜盈於『息』特級儲蓄保障計劃」及「立安心108保費回贈住院入息保」，為客戶提供靈活儲蓄方案及住院入息保障。兩個保險計劃皆可以網上直接投保，無需進行體檢。

集團行政總裁李滿能表示，新冠肺炎疫情對大家日常生活及未來規劃都有很大影響，未來前景充滿不確定和挑戰，客戶對保險的需求亦有所改變，趨向靈活兼提供回報穩健的儲蓄產品。而疫情亦令香港人更注重健康，生活習慣趨向網上消費。

「喜盈於『息』特級儲蓄保障計劃」需繳付三年保費，享長達8年儲蓄期，期滿可獲保證現金價值，每年保證回報率最高達3.33%(適用於一筆過預繳保費的美元保單)，兼享人壽保障，對於追求穩定回報的收息一族具一定吸引力。

而「立安心108保費回贈住院入息保」以簡單和個人健康保障為重點，只需要繳付8年保費，便享有10年保障。客戶於住院期間可獲得每日住院現金。不論曾否就住院入息索償，客戶可以於保單期滿時獲回贈總已繳年保費等值的108%。另外，客戶由即日起至3月31日成功投保此計劃，可享有首年20%保費折扣。

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