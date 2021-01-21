股王騰訊上市逾16年　當年認購1手3700元　長揸至今市值350萬

● 當年上市認購一手 3700元變350萬！

騰訊於2004年6月16日以上限價3.7元定價掛牌，每手1,000股，入場費3,700元。3年後公司股價升穿50元後，宣布每手股數由1,000股減至200股；2009年股價升穿100元進身「紅底股」，公司宣布將每手買賣單位降至100股。直至2014年，公司決定將股份1拆5，若撇除拆細因素，還原後股價今日最高曾見3,500元，較當年上市招股價累升944倍之巨！

即若當年上市時認購1手騰訊新股並持貨至今逾16年，當年1手3,700元的投資，如今已升值至今日最多高達350萬元，可以勉強FULL PAY一層「納米樓」！

● 麥格理睇856元 「金牛股」不是夢？

綜觀券商預測，大部分都睇好騰訊，予買入或跑贏大市評級，暫時看法最牛的是麥格理，目標價睇856元。市場分析指，下一個重大心理關口約在780元即相等於100美元關。隨着公司在內地市場更規範下成長，並擴展至其他科技領域如金融科技，雖然政策消息或會帶來股價波動，但長遠股價仍然向上，見1,000元成「金牛股」不是夢！

● 黃志陽：受惠北水南來吸納科技股

他指港股氣氛維持熾熱，可繼續帶動騰訊估值上升，下一目標先看720至730元水平，現時說挑戰1,000元大關則有點言之尚早。

他續指，騰訊業務全面，預期未來業績仍會錄穩定增長，但現時市盈率超過60倍，估值較貴，不建議沒有貨的投資者貿然高追。

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