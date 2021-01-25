股王騰訊當「股仔」炒？單日市值升逾7000億元！

由於騰訊的股價銀碼愈來愈多，一手入場費愈來愈貴，惹來繼續炒高再拆細的憧憬，而今日就見到唔少資金轉從騰訊的輪證入手，相關衍生工具交投十分之活躍。

外電報道，騰訊目前的股價接近分析師未來12個月預期收益的39倍。值較歷史平均值約30倍為高，但較2014年和2018年42倍仍未到峰值，而在2007年中國股市泡沫最嚴重的時候，估值頂峰更曾達到65倍。

股王強勢畢現，投資銀行亦順水推舟。其中花旗集團最新發表的研究報告，將這家股王的目標價上調19%至876元；而瑞銀亦將其目標價由700元上調至830元。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020