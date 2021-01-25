英國老牌百貨Debenhams遭拆骨出售

外國媒體報道，英國線上時裝零售商Boohoo宣布，已斥資5,500萬英鎊收購了英國老牌百貨公司Debenhams的品牌資產，但不包括其門店。Debenhams有着232年歷史，早前因未能覓得買家，上月申請破產。

Boohoo表示，將收購Debenhams品牌及其包括Manta Ray和Principles在內的時尚子品牌。英國當前的封鎖結束後，Debenhams旗下門店將會重新開放，出售剩餘商品，然後再次關閉。

事實上，Debenhams仍在清算程序，這將使1.2萬個工作崗位面臨風險。

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