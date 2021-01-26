【全球攬炒】英失業率升至5%　創4年半新高

外國傳媒報道，英國截至去年11月底止的3個月期間，失業率升至5%，創2016年中以來最高。

值得留意的是，英國失業率之所以僅5%，全因政府的「保就業計劃」持續壓低失業人數，截至去年10月31日，這項計劃支援了240萬份工作，惟遠低於5月的890萬份高峰。

這項計劃是英國救市之中最昂貴的紓困措施，截至去年12月中旬已耗資464億英鎊(約4,924億港元)，計劃預計在今年4月30日到期。

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