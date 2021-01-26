二手市旺　美孚兩房減3.6%獲承接

二手市況持續升溫，荔枝角美孚新邨1月已錄35宗買賣，兩房單位減價30萬元，即售800萬元，減幅僅約3.6%就獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●灣仔安東大廈中層A室，實用面積455方呎，三房間隔，獲買家以768萬元買入，實用呎價約16,879元，原業主原先開價850萬，最終願意減價82萬元，新買家為本區客。

●北角嘉威大廈B座低層3室，實用面積239方呎，兩房間隔，望樓景，以475萬元易手，實用呎價19,874元，新買家屬於上車客，見大廈已完成維修，位置鄰近大型商場及港鐵站，立即承接。

●北角百福花園百德閣高層D室，實用面積769方呎，套三房間隔，開價1,250萬元，放盤3個月，減價50萬元或4%，以1,200萬元成交，實用呎價15,605元，原業主於2010年4月購入，當時作價518萬元，持貨近11年至今沽售帳面獲利682萬元，單位期內升值1.3倍。

●鰂魚涌太古城華山閣高層B室，實用面積約685方呎，三房間隔，叫價約1,300萬元，雙方議價後以約1,273萬元成交，實用呎價約18,584元，新買家為同區分支家庭客，斥資入市自用。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨1月暫錄35宗二手買賣，超逾上月全月33宗，其中3期百老滙街55號中層A室，實用面積593方呎，兩房間隔，吸引用家承接，單位原先叫價830萬元，經商議後減價至800萬元成交，減幅約3.6%，實用呎價約13,491元。

●荔枝角美孚新邨4期百老滙街99號低層B室，三房間隔，望園景，實用面積約918方呎，以約32,000元放租1個月後，接議價後減價約3,000元，終以約29,000元租出，實用呎租約31.6元，新租客為夫婦，睇樓兩次後決定承租。

●西南九龍浪澄灣6座極低層C室，實用面積約549方呎，兩房間隔，近日以998萬元沽出，實用呎價約18,179元，屋苑1月至暫累錄5宗二手買賣，平均實用呎價約19,871元，現時有約150個單位放售，叫價由1,000萬元起。

●奧運站帝柏海灣1座中層A室，實用面積759方呎，套三房間隔，望泳池園景，以1,713萬元易手，實用呎價22,569元，原業主於2009年1月以628萬元購入，持貨12年至今沽售，帳面獲利1,085萬元離場，單位期內升值逾1.7倍。

●奧運站柏景灣8座低層G室，兩房間隔，向東南望開揚市景，實用面積約466方呎，以每月約20,000元放租1個月後，獲區內客洽詢，議價後減價約1,500元，以約18,500元租出，實用呎租約39.7元，新租客為夫婦及兩名小朋友，睇樓1次後決定承租。

●九龍啟德1號3座高層E室，實用面積563方呎，兩房間隔，10月份放盤時開價約1,275萬元，議價後以1,228萬元成交，實用呎價21,812元，新買家為一對新婚夫婦，新盤抽籤結果未如理想，近日回流二手入市，原業主於2017年1月以1,094萬元買入上址，持貨4年帳面獲利134萬元離場，單位期內升值12.2%。

●啟德嘉匯8座中層A室，一房間隔，實用面積約371方呎，以約16,000元放租1個月，即吸引外區客洽詢，議價後輕微減價500元，以15,500元租出，實用呎租約41.8元，新租客為單身客，睇樓1次即決定承租。

●牛頭角淘大花園P座中低層4室，實用面積322方呎，一房間隔，吸引外區年輕上車客承接，成交價550萬元，實用呎價17,081元，原業主於1996年1月以157.3萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利約392.7萬元，升值約2.5倍。

●九龍灣居屋麗晶花園10座低層B室，實用面積約407方呎，兩房間隔，於1月中於已補價自由市場以550萬元放盤，只放盤4天，減價5萬元或約0.9%賣出，最終以545萬元成交，實用呎價約13,391元，原業主於2010年6月以約168萬元，當時已補地價，持貨10年帳面獲利約377萬元，物業升值約2.2倍。

●將軍澳海天晉7B座低層D室，實用面積508方呎，兩房間隔，擁開放式廚房，議價後以920萬元成交，實用呎價18,110元，原業主於2016年5月以687萬元買入單位，持貨不足5年帳面獲利233萬元離場，單位升值34%。

●將軍澳維景灣畔17座中層D室，實用面積約787方呎，套三房連工人套房間隔，去年9月底開始放售，原先叫價1,500萬元，日前以1,460萬元交吉形式易手，減價40萬元或約3%，實用呎價約18,551元，屋苑1月累錄得約32宗二手買賣，平均實用呎價約16,749元，現時約有312個放盤，入場費由650萬元起。

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新界區

●荃灣樂悠居中層7室，實用面積約312方呎，一房間隔，早前開價約590萬元放售，獲區內首置客洽商承接，睇樓一次即決定入市，雙方議價後，終以570萬元成交，實用呎價約18,269元。

●屯門海麗花園2座低層E室，實用面積457方呎，兩房一廳間隔，新買家為區外上車客，鍾情屋苑鄰近工作地點，可節省通勤時間，決定以550元萬購入自用，實用呎價12,035元，原業主2016年以約360萬元購入，轉手帳面獲利約190萬元。

●屯門南浪海灣6座低層A室，實用面積524方呎，兩房間隔，1月中放盤，叫價650萬元，由於價錢貼市，放盤短短一星期，速獲買家洽購，議價22萬元，即以628萬元成交，實用呎價11,985元，新買家為上車客。

●天水圍嘉湖山莊麗湖居9座中層D室，實用面積547方呎，日前獲區內首置客垂青，新買家原本亦租住同屋苑單位，見原業主增加議幅，累積減價達26.2萬元，認為供樓比租樓更划算，決定由租轉買，以563.8萬元購入上址自用，實用呎價10,307元。

●天水圍居屋天富苑A座高層1室，實用面積650方呎，三房兩廳間隔，區內綠表客為鄰近家人居住，而且原業主放盤至今累減達68萬元，決定於未補價第二市場以452萬元購入上址自用，實用呎價6,954元。

●元朗區1月錄約204宗二手買賣，世宙同期錄8宗，其中2座高層F室，實用面積431方呎，兩房間隔，叫價685萬元，輕微減價7萬元，即獲上車客以678萬元承接，實用呎價15,731元，原業主於2015年12月以572.3萬元一手購入單位，現轉手帳面獲利105.7萬元，期內升值約18%。

●元朗溱柏7座高層E室，實用面積約616方呎，兩房連儲物室間隔，近日以680萬元沽出，實用呎價約11,039元，原業主於2013年10月以約442.2萬元購入，持貨7年帳面獲利約237.8萬元，物業升值約54%。

●粉嶺花都廣場1月暫錄13宗買賣，交投暢旺，屋苑10座高層C室，實用面積526方呎，三房間隔，議價後以670萬元獲承接，實用呎價12,738元，原業主於2007年以165萬元購入單位，持貨約14年沽出帳面獲利約505萬元離場，單位升值約3.1倍。

●粉嶺牽晴間8座中層H室，實用面積約388方呎，兩房間隔，近日以544萬元沽出，實用呎價約14,021元，原業主於1998年11月以約178.8萬元購入，持貨至今轉手帳面獲利約365.2萬元，物業升值約2倍，屋苑現時約有30個放盤，入場費由530萬元起。

●大埔帝欣苑14座高層C室，實用面積1,017方呎，三房間隔，望山景，原先開價1,420萬元，放盤約2個月，大幅減價140萬元，減幅9.9%，最終以1,280萬元連車位沽出，實用呎價12,586元，原業主於2016年7月購入上址，當時作價918萬元，持貨逾4年至今沽售，帳面獲利362萬元，單位期內升值約39%。

●沙田第一城1月暫錄約46宗買賣，已超過上月全月錄約42宗，其中32座中層F室，實用面積451方呎，三房間隔，議價後以770萬元易手，實用呎價17,073元，原業主則於2012年以307萬元購入單位，持貨9年沽出帳面獲利463萬元離場。

●沙田御龍山1月暫錄約3宗買賣，包括10座高層D室，實用面積762方呎，套三房及儲物房間隔，叫價約1,330萬元，議價後以1,280萬元易手，實用呎價16,798元，原業主於2014年以925萬元購入，持貨約7年轉手帳面獲利約355萬元，單位期內升值約38%。

●大埔溋玥‧天賦海灣16座中層D室，實用面積約638方呎，一房另連儲物房間隔，望內園池景，由去年4月開始放盤，原先叫價850萬元，經議價後減價75萬元或約8.8%，至近日以775萬元交吉沽出，實用呎價約12,147元，原業主於2012年9月以約702.9萬元購入，持貨8年轉手帳面獲利約72.1萬元，物業升值約10%，新買家為上車客。

●大圍盛世5座南翼高層B室，實用面積786方呎，套三房間隔，日前以1,320萬元易手，實用呎價16,794元，原業主則於2011年以790萬元購入，持貨10年帳面獲利約530萬元離場，單位升值約67%。

●大圍恒峰花園1座低層C室，實用面積640方呎，套三房間隔，開價825萬元，放盤1個月，減價25萬元，減幅約3%，最終以800萬元沽出，實用呎價12,500元，原業主於2002年3月以200萬元購入上址，持貨近19年至今沽售，帳面獲利600萬元，單位期內升值3倍。

●西貢花園1座高層F室，實用面積570方呎，三房間隔，望海景，原先叫價800萬元，累減80萬元或10%，以720萬元沽售，實用呎價12,632元，原業主於2012年3月購入上址，當時作價360萬元，持貨至今將單位轉售，帳面獲利360萬元離場，單位近9年升值1倍。

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