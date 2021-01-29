日韓股偏軟 澳股向好

亞洲主要股市早段個別發展，日本日經225指數最新跌37點或0.13%，報28,160點。日本去年12月失業率為2.9%，略低於市場預期的3%。該月工業產值按月跌1.6%，預估下跌1.5%，按年亦跌3.2%，預估跌3.1%。

南韓首爾綜合指數亦跌15點或0.51%，報3,053點。

澳洲悉尼普通股指數一度重上7,000點關，目前仍升41點或0.6%，報6,959點。

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