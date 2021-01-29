牛池灣前聖若瑟安老院重建項目　擬增加單位量至5005伙

文件顯示，地盤位於清水灣道35號，佔地約240,827方呎，現為「綜合發展區」地帶，擬議申請作分層樓宇、商店及服務行業等用途，興建5幢58至59層高大樓，包括基座4層平台，住宅地積比率7.5倍，相關樓面約1,806,200方呎。以此計算，平均每伙建築面積僅約360方呎。

至於作非住宅用途的地積比率為0.937倍，涉及面積約225,618方呎。除了提供零售、食肆等樓面，亦會提供幼稚園及安老院等社福設施。

申請人指出，地點前身為聖約瑟安老院，在1920年代由法國慈善機構安貧小姊妹會建立。申請地點3座二級歷史建築為昔日聖約瑟安老院的別墅、門樓及宿舍A，並於2010年獲得評級。擬議方案的設計旨在透過階梯式綜合建築物的半月型設計，以及與公眾休憩用地的融合，使三座歷史建築成為發展的核心，以供所有人享用和欣賞。同時，是次單位伙數較之前獲批方案大增，可配合政府現行政策，在市區現成用地增加房屋供應。

資料顯示，該項目對上於2006伙曾獲城規會批出住宅發展方案，准建2,120個單位，平均每伙面積約700方呎，是次最新計劃伙數多出2,885伙。

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