銅鑼灣軒尼詩道街舖賣5980萬元　低市價15%

香港舖位買賣市場有回暖迹象，核心區連環錄得商舖成交。市場消息透露，銅鑼灣軒尼詩道432至436號地下雙號舖，連閣樓及1樓，叫價約8,800萬元，最後累減約2,820萬元或約32%，以約5,980萬元易手，料低市價約15%。

項目地舖面積約400方呎，閣樓約2,500方呎，而1樓約700方呎，租客為體育用品店，月租金約18萬元，租期至今年12月，回報率約3.6厘。原業主2003年5月斥1,025萬元買入該舖，現帳面獲利約4,955萬元，物業升值約4.8倍。

此外，旺角彌敦道旺角中心地下單號B舖，建築面積只約300方呎，以2,450萬元賣出，呎價約8.2萬元。該舖原先叫價約2,800萬元，減價約12.5%沽出。舖位月租金收入約6.68萬元，租期至2022年8月初，回報率約3.3厘。

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