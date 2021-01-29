海航集團遭債權人申請破產重整

海航集團聲明稱，2021年1月29日，集團收到海南省高級人民法院發出的《通知書》，主要內容為，相關債權人因海航集團不能清償到期債務，申請法院對其破產重整。集團表示，將依法配合法院進行司法審查，積極推進債務處置工作，支持法院依法保護債權人合法權益，確保企業生產經營順利進行。

於1993年成立的海航集團，原為海南省的地方航空公司，其後在2008年起轉型，於2016年集團總收入逾6,000億元人民幣，躋身世界財富500強企業。集團並於2015年起四處海外併購，德意志銀行、香港多幅啟德地皮等大額資產亦曾為其囊中物。

在2020年3月海航公布，指自2017年底爆發流動性風險以來，公司積極開展「自救」，但未能徹底化解風險，加上去年初新冠肺炎疫情疊加影響，由海南省政府牽頭、會同相關部門派出專員，共同成立「海南省海航集團聯合工作組」接管該集團，以推進集團風險處置工作。

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