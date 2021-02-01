疑有「大鱷」滲透！全球搶銀　散戶嗌小心有鬼

由視像遊戲零售商GameStop(GME)挾淡倉事件所引發的「佔領華爾街2.0」浪潮不斷發酵，炒風有從股市蔓延至其他資產之勢！散戶大軍在網上討論區推波助瀾下，國際銀價周一自2013年以來首次升穿每安士30美元大關，白銀相關股份全線爆升，由澳洲至美國各地紛見「搶銀」的投資異象。新加坡有交易平台透過，客戶正沽金買銀；市場估計銀價短期內癲見每安士40至50美元並非不可能。不過，有散戶質疑是對沖基金「內鬼」作為。

白銀素有「窮人黃金」之稱，價格去年8月跟隨金價衝上多年高位後反覆整固，上周才打破悶局，始於網上討論區Reddit的投資群組「押注華爾街」(WallStreetBets，WSB)貼文，鼓動進行「挾淡倉」行動，目標更是挾爆華爾街大行。

事實上，在資金追捧下，貝萊德的全球最大白銀交易所買賣基金──iShares Silver Trust(SLV)上周五(1月29日)破紀錄吸資9.44億美元。據美國商品期貨交易委員會(CFTC)數字，截至1月26日止一周，白銀好倉合約數目升至3周高位。

散戶大軍過去一個周末亦瞄準實銀市場，令銀幣和銀條需求突告急增，美國鷹揚銀幣的溢價由正常2美元，過去3日彈升至接近5美元。多家美國銀幣商均表示，網站於亞洲周一開市前無法處理訂單。在北美洲有「貴金屬沃爾瑪」之稱的銀幣商Apmex透露，上周六新客戶數目相當於過去一周的水平。其行政總裁Ken Lewis形容暫停售銀是公司歷史上前所未見，正評估市況，相信未來一日甚至數周的銀價和需求難以估計，並會鎖定市場上任何白銀供應。

另一銀幣商SD Bullion行政總裁Tyler Wall表示，幾乎所有銀的庫存已清空；Zaner Group高級副總裁Peter Thomas指出，散戶繼續揸銀條，沒有趁高獲利，情況「可怕」。至於悉尼金庫Guardian Vaults業務發展經理John Feeney則形容搶銀情況「瘋狂」。

國際金價周一亦受惠銀價攀升，未受中國黃金協會公布去年內地黃金實際消費量減少18.13%至820.98噸的消息拖累。紐約期金於美國早段升0.82%至1,865.4美元；現貨金價亦漲0.79%至1,862.26美元。

其實，銀價過去一年累漲50%，主要受惠弱美元及憧憬疫情結束，帶動白銀的工業用需求。白銀最近亦獲華爾街大行唱好，高盛在上周報告中形容白銀是「貴金屬的首選」，目標價30美元。想不到一周內到價。

然而，有分析認為，白銀市場與GME本質上有頗大分別，質疑白銀被挾淡倉的空間較小，據CFTC資料顯示，基金經理自2019年中以來一直持有白銀淨好倉，本質上與GME不同。此外，白銀市場的規模遠較GME龐大，GME股價在1月中爆升前，市值僅約14億美元，之後才暴漲16倍；反觀，單是在倫敦的庫存已有約值480億美元的白銀。再者，部分WSB網民已質疑挾高銀價，並提到著名對沖基金經理格芬領軍的Citadel是SLV的最大持有者。

華僑銀行經濟師Howie Lee指出，上周事件顯示對散戶購買力提出質疑實屬不智，他們的力量亦已反映在白銀上，惟於該市場挾淡倉較GME困難，因白銀規模和流通量均遠遠較大。Saxo資本市場策略員Kay Van-Petersen在一份報告中更提到，雖然白銀當今吸引極大的關注和興趣，惟一旦其他市場出現更大規模的去槓桿行動，黃金、白銀有可能雙雙陷入去年3月時的跌市困境。

【亨特兄弟炒銀 12個月飆8倍】

散戶炒起銀價，令人聯想到白銀市場以往的投機現象。上世紀70、80年代的亨特兄弟(Hunt Brothers)炒銀在商品期貨和現貨史上可謂赫赫有名，他們憑着強大的財力和關係，近乎壟斷了白銀市場，促使銀價飛漲，最終引發監管機構干預，慘淡收場。

70年代初，當白銀價格還在每安士2美元左右徘徊的時候，亨特兄弟已看好白銀在工業上用途廣泛，企圖通過操縱白銀市場獲利。1973年12月，亨特兄弟已經購買了價值2,000萬美元的白銀現貨，並以每安士2.9美元的成本購買了3,500萬安士的白銀期貨，成為全球最大的白銀市場玩家之一。

沒想到的是，當時墨西哥政府也囤積了5,000萬安士的白銀，購入成本均在2美元以下，並認為以當時6.7美元的價格利潤已相當可觀，遂沽貨獲利，導致銀價跌回4美元左右。亨特家族雖然沒有虧本，但帳面利潤大減，意識到有需要借助外來的戰略投資者幫忙，並游說沙特阿拉伯政府和皇室支持。

亨特兄弟繼續大量吸納白銀現貨和期貨，到了1970年代末期，直接控制的白銀現貨可能達到幾億安士。與此同時，全球通脹和政治局勢不穩定已經持續了幾年，黃金的價格漲到每安士500美元，而白銀的價格漲幅較小，只漲到了11美元左右。

1979年夏天，亨特兄弟發動攻勢，向紐約和芝加哥的期貨交易所下達了累計逾4,000萬安士的買入指令。人們發現市場上出現了巨額買盤，銀價很快從6美元上升到11美元。有趣的是，當亨特兄弟正在操縱白銀的消息傳開之後，白銀價格反而繼續上漲，許多小投機者湧進了市場，白銀的價格日趨瘋狂，到1979年年底突破40美元。

1980年1月，白銀漲至歷史盤中高位的50.35美元。在短短12個月內，銀價上漲了8倍；從此前10年前算起，銀價更漲了25倍。

面對銀價急漲，聯儲局、紐約商品期交所(COMEX)和商品期貨交易委員會(CFTC)終於出招，迫使亨特兄弟平倉，銀價亦在短時間內從高峰急瀉。銀市崩潰，亨特兄弟最終於1988年9月宣布破產，二人其後被控操縱白銀市場，被罰款及禁止再涉足商品市場交易。

【「佔領華爾街2.0」難收科？】

被視為「佔領華爾街2.0」的散戶合縱擊潰沽空大戶的GameStop事件，已擴散至股市以外的更大型商品市場，帶動金銀價齊揚，意味華爾街又要準備迎戰另一輪金融市場「暴動」。這波衝擊會如何收科？取決於兩件事：對沖基金、散戶及中間人誰先投降，以及監管機關和政治人物如何回應。

就此，著名金融服務機構英傑華集團(Aviva)旗下的Aviva Investors多重資產主管Sunil Krishnan說：「我們見證散戶的能力，他們不止塑造了個股財富，也改變了諸如羅素2000指數(反映美國細價股)般的命運。」

事實上，這波震撼人心的市場行動，讓人深思散戶對金融市場的影響，以及大型機構盤據股市的傳統霸主地位。倫敦資產管理機構Janus Henderso多重資產團隊領袖Paul O'Connor說：「近幾個月的驚奇凸顯散戶參與的規模擴大，從過去幾個月的數據便可看出端倪，這群散戶並非上周才覺醒的烏合之眾。」

若是以往，市場會預料散戶最終必然會輸得焦頭爛額。然而，類似2010年代初期「阿拉伯之春」的情況再次引發全球共鳴，使Reddit等社群媒體讓志同道合的散戶力量更加強大。曾在美國前總統特朗普任內當了11天白宮聯絡室主任的金融界人士Anthony Scaramucci認為，正見證金融界的法國大革命。Reddit共同創辦人Alexis Ohanian更認為，上周意義重大，不認為金融市場可重回之前的世界。