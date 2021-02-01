全城起動！將軍澳1月份二手交投按月增約57%

二手交投向上，將軍澳1月份二手交投撲近400宗，按月增約57%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河逸濤灣2座低層D室，實用面積約862方呎，以約1,118萬元成交，套三房間隔，擁海景，獲外區用家垂青，並以1,928萬元承接，實用呎價約22,367元，迎買家看好後市，並趁春節將至，而且市場氣氛向好，故加快入市步伐，購入單位作換樓之用。

●鰂魚涌太古城1月份全月錄約60宗租賃成交，雖然較12月減少10宗，但仍屬活躍，其中紫樺閣高層D室，套三房間隔，實用面積約922方呎，以月租約38,000元放盤約1個月後，獲區內家庭客接洽，雙方議價後減價約1,000元，以約37,000元租出，實用呎租約40.1元，新租客為家庭客，睇樓1次後即拍板承租。

●鰂魚涌逸樺園2座中層C室，實用面積616方呎，兩房間隔，叫價1,380萬元，最終以1,300萬元易手，實用呎價21,104元，新買家屬於用家，原業主於2012年以880萬元買入，帳面獲利420萬元，單位升值約48%。

●北角海峰園高峰閣中層C室，實用面積614方呎，兩房間隔，獲區外首置客以約1,080萬元承接，實用呎價17,590元，原業主早於1997年7月購入上述單位自住，當時作價545萬元，持貨近24年至今轉售，帳面獲利535萬元，期內升值約98%。

●北角栢景臺1座低層H室，實用面積949方呎，三房連工人房間隔，獲區外換樓客以約2,450萬元承接，實用呎價25,817元，原業主早於1993年5月以670萬元購入上址自住，持貨近28年至今沽售，帳面獲利1,780萬元，單位期內升值近2.7倍。

●跑馬地1月二手成交轉旺，錄得近40宗買賣成交及近90宗租賃成交，其中禮頓山9座低層B室，實用面積924方呎，套兩房間隔，以3,600萬元易手，實用呎價38,961元，新買家屬於換樓客，原業主於2007年10月以1,530萬元買入，持貨約14年帳面獲利2,070萬元。

●灣仔囍滙2座中層N室，實用面積348方呎，開放式間隔，望樓景，去年7月放盤，叫價900萬元，最終以875萬元交吉易手，實用呎價25,144元，新買家屬於用家，原業主於2013年以742萬元買入，持貨8年帳面獲利133萬元，單位升值18%。

●灣仔聖佛蘭士大廈中層B室，實用面積約209方呎，開放式設計，近日以443萬元沽出，實用呎價約21,196元，原業主於2010年10月以約240萬元購入，現轉手帳面獲利約203萬元，物業升值約85%，該廈現時約有4個二手盤源，入場費由480萬元起。

●香港仔居屋逸港居1座高層C室，實用面積592方呎，三房間隔，望全海景，原先開價760萬元，累減80萬元或10.5%，未補價第二市場以680萬元沽出，實用呎價11,486元，新買家為綠表客，原業主於2011年4月購入上址，當時作價310萬元，持貨近10年至今沽售，帳面獲利370萬元，期內升值近1.2倍。

●中半山蔚皇居高層B室，實用面積約1,042方呎，套三房連工人套間隔，日前終以66,000元獲承租，實用呎租約63元，業主於2004年7月以約1,220萬元購入，項目現時有約6個放盤，入場月租由48,000元起。

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九龍區

●將軍澳1月錄389宗成交，創近9年新高，按月躍升57%，單是首都全月錄得14宗，較12月全月4宗急升2.5倍。其中2座左翼中高層B室，實用面積681方呎，套三房間隔，望內園景，議價後以862萬元成交，實用呎價12,658元。

●將軍澳維景灣畔1月全月錄約33宗買賣，較去年12月錄25宗顯增逾30%，項目16座高層A室，兩房間隔，實用面積約516方呎，以850萬元放盤5個月後，獲外區客接洽，議價後輕微減價8萬元，以約842萬元成交，實用呎價約16,318元，新買家為首置客，睇樓2次後拍板入市自住。

●牛頭角淘大花園E座低層7室，實用面積約375方呎，兩房間隔，原以610萬元放盤，只放盤兩天最終以586萬元成交，減價24萬元或約4%，實用呎價約15,627元，原業主於2012年2月以約268萬元購入，持貨9年帳面獲利約318萬元，物業升值約1.2倍。

●奧運站海桃灣1座中低層C室，實用面積約502方呎，兩房間隔，望海景，今年1月中以1,050萬元放盤，經議價後，減價62萬元或約5.9%，以988萬元交吉成交，實用呎價約19,681元，原業主於2017年3月以約825萬元購入，持貨近4年帳面獲利約163萬元，物業升值約20%。

●西南九龍匯璽1A座中層B室，四房雙套房連多用途套房間隔，實用面積約1,306方呎，以約52,000元放租不足一個月後，即吸引區內客洽詢，議價後減價約2,000元，以約50,000元租出，實用呎租約38.3元，新租客睇樓3次後決定承租。

●荔枝角美孚新邨1月全月錄45宗二手買賣，按月升36%，其中6期蘭秀道30號低層B室，實用面積615方呎，屬「大兩房」間隔，望內街景，去年6月以860萬元放盤，經過多番調減，以795萬元成交，減幅約7.6%，實用呎價約12,927元。

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新界區

●馬鞍山聽濤雅苑11座中層G室，實用面積794方呎，三房兩廳間隔，原先開價1,200萬元，獲換樓客以1,180萬元承接，實用積呎價14,861元，原業主於1997年8月購入上址，當時作價808.7萬元，持貨逾23年至今轉售，帳面獲利371.3萬元，單位期內升約46%。

●馬鞍山銀湖．天峰7座高層F室，實用面積564方呎，兩房間隔，以898萬元易手，實用呎價15,922元，屬同類型單位近期高價成交，原業主於2014年以598萬元購入，持貨7年帳面獲利300萬元離場，單位升值約50%。

●大圍盛薈5座南翼低層A室，實用面積741方呎，套三房間隔，議價後以1,220萬元易手，實用呎價16,464元，原業主則於2016年以848萬元購入，持貨5年沽出帳面獲利372萬元離場，單位升值約44%。

●沙田第一城46座高層D室，實用面積304方呎，兩房間隔，以560萬元獲買家承接，實用呎價18,421元，原業主早於1986年3月以23.5萬元購入上址，持貨近35年轉手，帳面獲利536.5萬元，單位期內升值22.8倍。

●沙田御龍山1月共錄約5宗二手買賣，包括6座低層C室，實用面積696方呎，套三房間隔，叫價約1,130萬元，議價後連租約以1,070萬元易手，實用呎價15,374元，單位現租約月租22,500元，買家料可享約2.5厘租金回報。

●火炭銀禧花園7座中層G室，實用面積約510方呎，兩房間隔，望山景，放盤約一個月，原叫價767萬元，至近日以667萬元沽出，減價100萬元或約13%，實用呎價約13,078元，屋苑1月共錄約16宗二手買賣，現時有約70單位放售，叫價由610萬元起。

●粉嶺花都廣場1月錄16宗二手買賣，其中2座高層C室，實用面積413方呎，兩房間隔，議價後以545萬元獲承接，實用呎價13,196元，原業主於2009年以137萬元購入單位，持貨約12年，是次沽出單位帳面獲利約408萬元離場。

●粉嶺逸峯1月份錄約6宗成交，日前該盤2座中層D室，實用面積452方呎，兩房間隔，開價約610萬元，議價後以600萬元獲承接，實用呎價13,274元，原業主於2013年以360萬元購入單位，持貨8年，是次沽出單位獲利240萬元離場，單位升值約66.7%。

●上水維也納花園2座極低層G室，實用面積約677方呎，套三房間隔，外望園景，放盤約5個月，叫價650萬元，經議價後減價22萬或約3.4%，終以628萬元沽出，實用呎價約9,276元，原業主因欲套現，遂放售上述單位，持貨約6年轉手帳面獲利約195萬元，物業升值約45%。

●元朗蝶翠峰15座高層連天台單位，兩房間隔，實用面積約532方呎，享內園池景，原業主放盤多時，新近吸引區內首置客洽商承接，由於連天台單位放盤較少有，同類戶型對上一宗成交價為約584萬元，新買家不惜高追入市，議價後以665萬元承接，創兩房戶新高，實用呎價約12,500元。

●天水圍居屋天頌苑B座高層8室，實用面積650方呎，三房兩廳間隔，原業主累積減價21.2萬元，獲區內客於未補價第二市場以以438.8萬元購入自用，實用呎價6,751元。

●天水圍栢慧豪園及豪廷1月份共錄得25宗成交，過去5日連錄6宗成交，1月平均呎價11,894元，按月下跌約2%，其中栢慧豪廷7座低層E室，實用面積667方呎，套三房間隔，叫價780萬元，議價後以720萬元易手，實用呎價10,795元，新買家為外區租客，原本打算在東涌置業，屯赤隧道通車後，轉到天水圍睇樓，加上工作需要往來中港兩地，迅速拍板入市上址。

●屯門居屋置樂花園6座中層A室，實用面積449方呎，兩房兩廳間隔，日前獲區外首置客垂青，減價22萬元，於已補價自由市場以438萬元購入自用，實用呎價為9,755元。

●屯門區1月錄約180宗二手買賣，區內卓爾居7座頂層戶，實用面積525方呎，兩房間隔，連天台，叫價800萬元，議價後以756萬元成交，實用呎價14,400元，新買家買樓作長線投資，參考同類型單位市值月租約17,000元計，租金回報約2.7厘。

●葵涌華景山莊3座低層B室，實用面積546方呎，兩房間隔，最初開價700萬元，放盤僅10天，即以688萬元成交，實用呎價12,601元，原業主於2017年12月以590萬元買入，持貨滿3年，現沽貨帳面獲利98萬元離場，單位升值17%。

●青衣灝景灣7座高層C室，實用面積約691方呎，套三房間隔，望海景，去年8月開始放售，原叫價1,339萬元，經議價後減價139萬元或約10.4%，最後以1,200萬元成交，實用呎價約17,366元，屋苑1月錄得16宗成交，按月增加60%。