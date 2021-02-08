文藝復興基金遭贖回390億　傳「散鱷大戰」慘敗

外國媒體報道，管理世界最大量化對沖基金的文藝復興科技公司旗下3隻對普通投資者開放的基金自12月1日以來遭遇了至少50億美元(390億港元)的贖回。

這三隻基金分别是Krief Group、RIDA、RIDGE去年12月淨流出18.5億美元，今年1月淨流出19億美元。

市場數據顯示，集團旗下的RIEF和RIDA在2020年表現慘淡，回報率分別為跌20%和32%，而文藝復興機構多元化全球股票基金(RIDGE)則下跌31%。

據悉，虧損原因是文藝復興科技著名的量化交易，在劇烈波動市況變得束手無策。該公司在去年9月份的一封信中告訴客戶，其虧損是由於在3​​月份崩盤期間對沖不足，然後在4月至6月反彈期間對沖過度。

文藝復興在1月最差對沖基金表現排行榜上赫赫有名，3隻基金料本月可能再流出16.5億美元。據報文藝復興在「散鱷大戰」中成為輸家。

文藝復興又曾為美國國家安全局密碼破解員的數學家西蒙斯(Jim Simons)，在1982年創辦文藝復興科技，並利用旗艦基金Medallion Fund發展出定量模型，被不少人譽為「量化投資之父」。