90年最慘！疫情令全球勞工收入失28.8萬億　女性受害最大

去年疫情肆虐，聯合國旗下的國際勞工組織(ILO)發表報告指出，2020年勞工所得縮水3.7萬億美元(約28.8萬億港元)，是1930年代大蕭條以來最嚴重就業市場危機，其中女性受影響最大。

ILO今年1月底最新公布，2020年受疫情影響，導致全球工作時數約減少8.8%，相當於2.55億個全職工作，是2009年全球金融危機時的4倍。

而大規模的就業損失(在未納入紓困措施前)導致全球勞工所得縮水8.3%，相當於3.7萬億美元，約是全球本地生產總值(GDP)的4.4%。衝擊不僅高於2009年全球金融危機，更是1930年代大蕭條時期以來最嚴重的就業市場危機。

疫情危機對勞動者影響也出現性別差異，女性受影響大於男性。ILO去年曾對28個歐洲國家進行評估，顯示若沒有薪資補貼，去年第2季女性薪金減少8.1%，男性則為5.4%。女性薪金減少幅度大，主要原因是被迫失去更多的工作時間。

今年1月最新報告顯示，去年全球女性整體參與勞動率減少5%、男性減少3.9%。女性較男性更有可能退出勞動力市場、待業人口更多。

展望今年，隨着全球陸續啟動接種疫苗，ILO料全年全球工時將減少3%；但若疫苗接種進展順利，消費者信心提振，最樂觀情景是工時損失將減少為1.3%。