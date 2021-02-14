防內地官員在港洗錢　港擬嚴審資本流動及交易

牛年伊始，香港擬加強防止內地官員利用香港隱藏非法財富。綜合外媒報道，香港正評估加強對反洗錢法規的遵守，由目前只針對海外人士，計劃擴大對內地官員的資本流動和交易進行審查。

報道指出，財經事務及庫務局擬定一份建議文件顯示，將對香港以外，而不是目前「中國以外」的任何地方政治敏感人物(PEPs)，及其家人和親密的相關人士進行更嚴格的盡職調查。簡而言之，連內地官員也包括其中。事實上，內地政府本身也積極對幹部和企業高管的腐敗採取了愈來愈強硬的立場，目前可謂迎合國策。

據悉，有關的業界諮詢已於上月結束，倘落實措施，香港將可完全符合全球性反洗錢組織防制洗錢金融行動工作組織(FATF)要求。同時，港府已建議改變金融機構和顧問業界的要求，為內地有政治聯繫的人引入銀行帳戶和交易支票。

報道引述孖士打律師行合夥人Alan Linning表示，上述修訂清晰地向香港的銀行、律師，以及會計師行等機構表明，此後政治敏感人物的盡職審查包括內地官員，銀行及律師行需要劃一視為高風險客戶。

事實上，有機構估計，每年在香港洗錢的金額大部分來自內地或澳門的犯罪收益，從2002年到2011年，來自內地的非法資金流出達到1.08萬億美元，其中香港是最大的接受地。