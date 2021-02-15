緬甸政局持續動盪　或影響對華稀土供應

作為全球第3大錫生產國、第18大銅生產國與重要稀土原料供應國的緬甸，近期政局持續動盪。中國對緬甸資源有不少依賴，加上內地本身已完全恢復生產，對稀土的需求殷切，緬甸政局動盪會否影響對華供應，頓成焦點。

內地對於錫的進口依賴度約在30至35%間，而進口量有約95%都來自緬甸。換言之，緬甸錫礦約佔內地需求28%至33%。但國際錫協會指出，緬甸最主要錫礦區是靠近中緬邊境、撣邦轄下的佤邦附近，因為與中央政府分開運作，因此可預期供貨仍將穩定。緬甸南部礦山可能會因政局動盪停產，但那些礦山僅佔緬甸錫礦約兩成，衝擊有限。

緬甸所有的銅產量都來自內地企業萬寶礦業主導的2個項目，而且也有銅礦工人罷工抗議軍方政變的消息傳出，不過去年內地銅進口量約450萬公噸，緬甸只佔10萬8,584公噸或約2.4%，加上國際替代來源並不難找，外電指這意味着任何供應中斷都不會構成重大影響。

反而，稀土的供應情況有點不同。17種稀土元素中尤其關鍵的是9種重稀土精礦，是用於電動牽引電機、風力發電機、工業用機械人，還有與各種國防相關應用的高強度永磁體不可或缺材料，而內地有半數份額靠緬甸進口。分析指出，緬甸大部分稀土礦區都處於少數民族自治民兵控制下，也沒有受破壞迹象，唯一必須擔憂的是這些民兵組織怎麼看待中國當局與緬甸軍政府關係，因為稀土穩定供應對大陸很關鍵。當中國過完農曆年復工後，來自緬甸穩定又充足的稀土供應，將比以往任何時候都來得重要。