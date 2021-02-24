德國經濟專家籲歐洲別跟美國堵華　避靠邊站是上策

外媒報道，上周G7(七大工業國組織)舉行網上峰會後，許多歐洲人都認為過往熟悉的美國已經回歸，跨大西洋夥伴關係有望修復。然而，德國權威智庫IFO研究所所長傅耶斯特(Clemens Fuest)表示，歐洲不應該參與美國圍堵中國的舉動，否則各方都會承受孤立中國帶來的苦難。

傅耶斯特認為，美國總統拜登在演講中重新展現出美國傳統外交政策的重要特徵，但不代表歐洲要跟隨美國的外交政策，特別是涉及中國。他引述拜登曾表示，期待歐洲與美國一起對華施壓。這可能與歐洲利益有衝突，因為歐洲和美國在對華經濟關係爭所獲經濟和政治利益不同。

傅耶斯特進一步表明反對歐美共組「抗華聯盟」，認為歐洲能發揮的作用不大，而且孤立中國對全世界毫都無好處。歐美如果試圖在經濟上孤立中國，相關各方都會承受巨大損失，還會增加爆發軍事衝突的可能性。他續稱，期待像德國這樣相對較小的國家，透過貿易來影響一如中國這類大國是苛求。想通過經濟脫鈎來達成更多政治及戰略目的，想法也同樣天真。

傅耶斯特指出，歐盟內部經常意見分歧，加上人口萎縮，因此在軍事、地緣政治上都難以自主，較為依賴美國，經濟也不如亞洲，疫情又使歐洲落後這些對手更多，從疫苗管理差勁上就暴露無遺。

他贊同恢復推動跨大西洋貿易協議，可讓歐美間貿易額增加50%，歐、美經濟總量提高0.5%，但拜登尚未提及，歐洲內部意願也不高。且拜登上任後就簽署命令要公部門購買美國貨，也增加非美國商取得合約的難度，目前還難以斷定拜登是否自由貿易擁護者，但總之歐洲應該先尋求加強自身經濟實力及獨立性，避免靠邊站才是上策。