拜登擬就四大產業打造「去中國化」供應鏈　惟路難行！

日本媒體報道，美國總統拜登最快本月內簽署行政命令，加強與台灣、南韓、日本及澳洲合作，在半導體、稀土、電動車電池及醫療產品四大領域上，打造「去中國化」的戰略供應鏈。

拜登未能在G7或慕尼黑安全會議中，就聯手抗華取得外交成果。據悉是由於德國及法國反對在聯合聲明中加入針對中國的字眼，可能與中國已取代美國成為歐盟最大貿易夥伴，並率先從新冠肺炎疫情中復甦有關。

據報，拜登將抗華策略轉移至與盟國建立可靠及有彈性的供應鏈，強調共享供應鏈資訊和尋求互補性生產模式，在緊急狀況下依然能即時提供重要領域產品，也會確保庫存和額外追加產能。當然，也可能要求合作夥伴減少與中國進行貿易。

然而，要執行該行政命令，在各方面可能都有難度，或者需要花上數年時間。其中半導體部分，包辦7納米以下先進製程晶圓的台積電及三星，是否完全跟進美國計劃不無疑問。台積電已經啟動在亞利桑那州鳳凰城建廠計畫，但同時在南京成熟製程也擴產。三星則以舵手李在鎔入獄為由，在美國擴大產能的計劃一再拖延，惟去年就增加了在內地高端製造的投資，並擴充位於西安的記憶體廠。

稀土部分有賴於與澳洲合作，但中國掌握全球80%至85%出口量，且對中亞、東南亞、非洲、巴西等地礦源都有涉足，美國及澳洲的稀土蘊藏量，估計只佔全球13%及5%，日前傳出正考慮管制出口，特別適用於國防、航太工業各種磁體中的重稀土。而美國目前有約80%稀土由中國進口。

電動車方面，中國是世界最大和增長最快的市場，電池技術不遜於日本松下或南韓LG化學，且最大的電動車電池廠寧德時代在市佔率方面更領先松下及LG。醫療產品可能是疑問更大的部分，至去年12月中旬，中國向世界出口超過2,000億片口罩，也是主要呼吸機製造商，歐洲或美國沒有中國製醫療用品，根本無法對抗新冠病毒疫情。

美國推動半導體水平分工模式取代垂直整合模式，將耗能及污染高、獲利低的製造部份甩給亞洲後，只保留利潤高又不用生產的IC設計等前端產業，現已飽受自身無半導體產製能力所苦。

近期車用半導體短缺導致多家車商停產，連美國國會也注意到此問題。美國半導體行業協會日前發函拜登請求加速立法，提供半導體業者經營環境優惠，並藉由補貼找回製造能力，由包括英特爾(Intel)及高通(Qulacomm)等巨頭在內20家公司CEO或高層聯合署名，該信還指出應該搶先發展出3納米以下節點，以免高度依賴台積電及三星。