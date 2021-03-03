美國金融監管猛人放狠話　 比特幣回軟

美國證券交易委會(SEC)主席提名人Gary Gensler昨(2日)赴參議院銀行委員會舉行聽證會，宣示要根除虛擬貨幣欺詐和操縱行為，這番強硬言論傳出後，比特幣應聲回落，最報報48,709.1美元跌273.5美元或0.56%。

外媒引述Gensler表示，虛擬貨幣是變革的催化劑，為支付和金融帶來新思路，但亦必須關注保護投資者等問題。他承諾若獲得提名通過，將與其他SEC官員共同解決虛擬貨幣的擔憂，並努力為投資者提供保護，強調會斬斷虛擬貨幣欺詐和操縱，但這是一大挑戰，因為虛擬貨幣通常在海外開展業務，部分市場充斥詐騙行為。

他又承諾，對GameStop軋空事件背後的問題進行全面審查，包括零售交易能否為客戶提供最佳服務；市場在變化我們應該評估新的因應方法。這次聽證會相關言論，暗示未來4年可能對華爾街加強監管。

早前有報道指，美國芝加哥選擇權交易所（CBOE）已向SEC遞交書面申請，為即將上線的資產管理公司VanEck發行比特幣ETF，若SEC核准，將是美國史上首檔比特幣ETF。不過，VanEck已是第三度向SEC申請比特幣ETF掛牌，先前兩次都遭SEC駁回，理由是比特幣價格波動劇烈，且有人為操控等風險。