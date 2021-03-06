1周10大驚奇：準繩指標響警　今次全球股災避不了？

2021年轉眼間已來到3月，全球股市開始風雨飄搖，或許較預期4月才冧市來得早！本周又有甚麼信號？

【1、準繩指標響警：上次出現是2007年 今次又要沽？】

華爾街策略師們對股市的樂觀情緒上升，已經接近在過去曾暗示股市會陷入麻煩的水平。外電報道，美國銀行一個衡量他們看多情緒的指標，已經接近一個在歷史上對股市不利的水平。包括Savita Subramanian在內的團隊本周表示，該指標評估賣方策略師所建議股票配置的平均值，目前非常接近觸發一個「沽出」信號。

該指標上一次接近「賣出」水平是在2007年6月份，之後該行通常看到12個月的回報為-13%。上周市場對債券孳息率上升會衝擊股票的擔憂在本周初減退，美國股市創下自6月以來最大漲幅。2月份流入股票ETF的資金數量創下紀錄，樂觀情緒顯而易見，投資者押注額外的財政刺激措施，以及新冠肺炎疫苗鋪開接種，將加速經濟增長。

美銀指出，目前的水平預示12個月的回報僅為7%，與自全球金融危機結束以來12個月回報預期平均值16%相比，前景要弱得多。

【2、基金經理警告：投資人對債券殖利率攀高準備不足】

美國股市上周因美債息上升而動盪，有基金經理警告，投資者對即將到來的「痛苦」明顯準備不足。Smead Capital Management總裁Cole Smead表示，投資者需要衡量一家公司是受到經濟復甦的正面影響，還是受到經濟復甦對「資金價格」的負面影響。

他表示，對於「經濟贏了但股市輸了」這種情況，投資暫顯然並沒有考慮到。

上周10年期美債息急升，這是基於投資者考慮到經濟增長與通脹預期的結果，這種正面的觀點，卻打擊了風險資產。在利率上升時，股市常會下跌，因為大公司必須支付更多的利息來償還債務，並導致投資者重新評估交易環境。

然而，Smead指出，2018年底，10年期美債息超過3厘，表明基礎經濟動能的回歸，還可能對股市產生更大的不利影響。他認為，大多數不到40歲的投資者，從未見過可怕的熊市，也從未看到債券虧損。「我認為大多數投資人對此沒有準備，因為狗追車、人們追股票，這就是野獸的本性。」

Smead強調，在接下來2至3年中，在市場遇上更多的痛苦。

【3、羅傑斯：美股泡沫愈吹愈大 最終悲慘收場】

有「商品大王」之稱羅傑斯(Jim Rogers)本周警告，圍繞着熱門股票的炒作，散戶投資熱潮，以及透過特殊目的收購公司(SPAC)借殼上市的公司數量激增，都是美股泡沫愈吹愈大的迹象，而泡沫總是會以悽慘的結局告終。

外媒引述羅傑斯指，當今世界的印鈔規模巨大，建造一座工廠需要一段時間，但上網投資只需要10秒鐘，大量資金正流入全球市場，如今看不到任何結束這種局面的理由，僅看到泡沫正在形成，不過尚未看到股市出現全面泡沫。

他警告，以前也有過泡沫，將再次出現泡沫，且泡沫總是會以悽慘結局告終，如果買了泡沫股票，可能永遠都賺不到錢。許多新投資人正在蜂擁入市，談論賺錢有多容易，賺錢有多有趣，當前私人企業透過SPAC方式借殼上市蔚為風潮，而這經常在大牛市即將結束之際發生。

他又提及，債券市場也處於泡沫之中，看好黃金、白銀的價格將飆升，並透露自己很後悔幾年前沒有買比特幣，而他現在對中國股票感興趣，因為比美國和多數國家的股票還要便宜。

【4、專家又如何？美科技股續跌 「女股神」慘被「熊」咬】

本周美國科技股繼續重挫，有「女版巴菲特」之稱的伍德所創辦和親自操盤的ARK創新ETF(ARKK)，從2月高位已下跌20%，進入所謂的「熊市」，若伍德無法阻止跌勢，恐導致投資者大量贖回。

今次ARKK只用了12個交易日就進入「熊市」，比去年3月疫情恐慌衝擊股市時，該基金在13個交易日內下跌超過20%還要快。

【5、對沖基金警告：美債息若再升 新興市場債在危！】

全球最大上市對沖基金Man Group本周示警，指新興市場債愈來愈脆弱，若美國10年期債券孳息率升破2%，可能會引發資金大量流出。

外媒引述該集團新興市場債投資組合經理Lisa Chua指出，由於債市目前估值過高，考慮到通脹加速趨勢，以及聯儲局在應對疫情並避免經濟過熱過程中的潛在失誤風險，開發中國家債券勢必受到威脅。她警告，若美國10年期債券孳息率升至2%，則可能導致資金大量流出強勢貨幣與新興市場債。

她指出，在美國孳息率快速上升的情況下，強勢貨幣與新興市場債將變得非常脆弱，目前債市資金擁擠且估值過高，而且新興市場債的緩衝能力有限，可能無法吸收持續上揚的美債孳息率。

去年，新興市場債回報理想，自去年3月至年底該指數上漲14%，惟今年1月創新高後便告回落。

其實，除了Man Group之外，貝萊德和富達國際近期亦不約而同表示，通脹浪潮意味新興市場債可能將面臨最嚴峻的挑戰。

【6、「興登堡凶兆」閃現 今次真冧市？】

在美債息攀升之下，科技股因估值過高而大跌，更出現了不詳信號，名為興登堡凶兆(Hindenburg Omen)。

「興登堡凶兆」是幾十年前由Jim Miekka所命名的技術指標，其核心的觀念是，當指數創52周新高的股票，以及創52周新低的股票，數量同時超過2.5%，就預示了熊市來臨。他選擇用1937年德國興登堡號飛船的空難命名，因為這是場急速下跌、墜毀的意外。

數據機構Refinitiv指出，以較嚴格的標準，納斯達克已見到「興登堡凶兆」，前一次這情況出現在疫情前2020年2月19日的高位之前的12個交易日，接下來3月跌勢重挫33%。

【7、美債息扯高憂通脹？更大危機在「商業貸款」】

提到美債息，近期終於引起聯儲局注意，理事Lael Brainard表示，已注意到上周債券動盪；三藩市聯儲銀行行長Mary Daly認為，聯儲局可能改變購買債券的期限，甚至像以前一樣，採取「扭轉操作」，即出售短期債券，買入長期債券。

研究機構TS Lombard首席美國經濟學家Steven Blitz認為，聯儲局今次量化寬鬆政策，在保持低利率的前提下，該擔心的不是通脹，而是在尋求經濟加速發展之際，來自商業銀行的貸款增長正在放緩。

由聯儲局近期公布數據來看，扣除抵押貸款，商業銀行的貸款按年增約5%，這比例低於去年4月高達10%的水平。

Blitz指出，聯儲局不可能永遠保護市場，免受美國國債增長速度超過名義國內生產總值(GDP)對融資成本的影響。目前美國經濟的利率低於均衡利率水平，但更高的準備金和更廣泛的資本約束，意味無法靠銀行放貸增加來推動經濟增長。

他認為，接下來通脹不會大幅上升，核心個人消費支出在第4季只會增長1.3%，明年增長1.7%。潛在的1,400美元發放和疫苗接種，有望現階段提振經濟，但到第4季，增長就會減至相對溫和的4.5%，到明年更將放緩至2.8%。

【8、大冧市危言聳聽？兩大原因股市未升完】

上述全部是「災難」信息，是否沒有好消息？絕對不是，以下是好友的分析！由於美股這一浪牛市展開迄今僅約11個月，令Truist Wealth分析師團隊認為，標指仍有進一步上升空間的理由之一。

根據Truist分析美股走勢發現，如果美股過去60年以來的表現可作借鏡，就股價漲幅而言，標指這波牛市歷時仍短，短期內升勢未至於停止。

Truist資料顯示，自1957年迄今，標指牛市平均漲幅達179%，而且平均歷時5.8年；相比之下，今次牛市暫只漲76%，而且歷時不到一年。

Truist首席市場策略師Keith Lerner指出，美股這次牛市未完的第2個理由，是聯儲局官員一再信誓旦旦，表示會避免太早「收水」，並承諾持續把政策利率維持接近零水平，每月購入1,200億美元的購債計劃也會實施到疫後經濟充分復原為止。

該機構舉1950年代為例，當時美國也處於低利率環境，雖然跟現在相比有許多不同，但也有些類似，包括美國債務水平非常高(當年是戰爭造成)、聯儲局行動積極，以及戰後(現在是疫後)經濟復甦。他說，1950年代初期利率為1.5厘，到末期升到將近5厘；在那十年期間，儘管遭遇兩次經濟衰退，標指仍大漲257%，以總回報計，漲幅更達到487%。

【9、全球糧價創逾6年新高】

正當大家關注股市走勢時，不要忽視日常食糧也現危機！聯合國糧食及農業組織(FAO)本周公布全球糧食價格概況，2月的食品價格指數平均為116點，相較前月上升2.4%，創下2014年7月以來新高，同時也是連續第9個月上漲，其中主要以糖和植物油價格漲幅最明顯。

受主要生產國產量下降的影響，糖價指數相較於1月上漲6.4%，加上亞洲強勁進口需求，引發人們對於全球供應鏈趨緊的擔憂。

植物油價格指數則上漲6.2%，達2012年4月以來新高；棕櫚油、大豆油、菜籽油和葵花籽油的價格均上漲。穀物價格指數平均比1月高1.2%，受中國大量的需求推動，高樑價格在1個月內上漲17.4%，玉米和稻米的國際價格微漲，小麥出口價穩定。

在主產地牛肉和羊肉供應緊張的情況下，肉類價格指數微漲0.6%，其中豬肉因供應過剩、中國採購量價低，以及德國持續禁止向亞洲市場出口等影響下，價格下跌。

糧農組織也在報告中初步估計，2021年穀物產量將進一步增長，全球小麥預測將連續第3年增產，達到7.8億噸，創下新紀錄。南美洲大面積播種和理想的天氣狀況支持下，阿根廷和巴西的玉米產量預計將遠高於2020年平均，使2021年玉米產量接近歷史最高標準。

【10、香港女性平均希望在62歲退休 月均使費要...】

最後，三八婦女節即將到來，富達國際本周發表全球女性投資理財報告，訪問超過2,000名香港女性及男性，調查發現香港女性視擁有穩健的財政(97%)為首要人生目標，並甚着重退休後有足夠資金照顧自己(94%)，但僅有19%的女性已實現此目標，當中更有63%的55歲或以上受訪女性表示尚未能達成此項人生目標。

香港女性平均希望在62歲退休，年輕一代較年長一族希望更早退休。調查指出，香港女性期望退休儲備能維持退休後20年的生活，並預計平均每月需要約28,500港元，目標入息替代率為86.2%。38%受訪女性在計劃退休預算時考慮了退休生活年期。然而，四成受訪女性憂慮目前的退休計劃或儲備不足，導致退休後生活資金出現缺口(Retirement income shortfall)。這與富達另一調查結果一致，七成受訪女性表示未能如期達成退休目標，相比之下，只有62%的男性受訪者有相同看法。

全球女性在準備退休儲備時面對問題方面，1/3香港女性認為主要障礙爲缺乏資金，年輕一代女性認同的比例更高，佔39%；而55歲或以上的年長女性則不清楚退休儲蓄選擇，所以沒有增加儲蓄或退休金供款。

調查亦發現，香港女性擔心自己的理財能力(49%)以及在儲蓄或投資上作出正確決定(52%)的能力，但隨着年齡及其退休金價值增長，憂慮個人財政狀況的比例有所下跌。

雖然如此，但香港女性對管理個人財務積極主動。有六成的女性對財務管理感興趣，而58%的女性表示會積極理財。然而，只有四成的香港女性同意「投資適合我」的描述，相對男性比例為五成。但該比例已高於大部分其他調查市場。

新冠肺炎疫情對香港與台灣女性財政影響廣泛，有36%的香港女性指個人收入減少，比例高於其他地區。當中有43%香港女性的工作受到疫情影響，包括工時減少或減薪(24%)或失業(9%)。