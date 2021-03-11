中國走資需求大　剖析四大「鑽空子」招數…　

中國資金遍布全球，從企業上市、持股到海外大手收購地產等，都見到中國資金的身影。外媒分析，技術上許多購買行為大多數是中國公民鑽空子的結果，甚至在某些情況下是完全違法的。雖然存在風險，但如何鑽空子已成全國熱門話題，更提到目前共有4大類將資金「偷天換日」的方法！

報道指出，中國公民每年只有5萬美元的外匯配額，而資本管制規則明確禁止使用其直接購買離岸房地產或證券，違者可能被取消配額或負上刑責，但某些非間接管道能夠投資。對於一般中產階級來說，鑽空子只是為了賺更多錢；對富豪而言，海外資產則是保護財富的方式。

第一招是設立海外帳戶。

在境外花錢的先決條件是離岸帳戶，雖然合法但有時很棘手。中國銀行為在港開設帳戶設下高門檻，如中國民生銀行要求客戶要在3個月內存入30萬元人民幣，且中資銀行在檢查外匯配額用途時往往更嚴格。在取得海外帳戶後，要購買港股只需將資金存入經紀帳戶，即便每個步驟都合法，但整體來說每個人都違反最初外匯用途目的的承諾。

報道引述交銀國際首席策略師Hao Hong表示，大多數將資金轉移到國外的人都是為了追求更高的投資回報率，尤其是急於參與新興科技公司海外IPO活動。

中國監管機構迄今雖對此做法視而不見，外匯監管機構仍在考慮是否應允許居民直接購買海外股票，若官員們決定嚴厲打擊，可能會將違規者列入監管機構的監視名單，並連續3年拒絕外匯配額、進行反洗錢調查。

其次，是P2P。

如果想避免通過跨境轉帳引起的注意、或將匯款上限提高到超過5萬美元，那另一個流行的選擇項就是P2P。一些香港的保險代理人已經變成了地下貨幣兌換商，收取一定費用為那些需要當地美元的人提供服務。

這樣除了容易落入詐騙圈套外，最大的威脅就是潛在的刑事責任。根據中國最高人民法院文件，變相以欺詐性買賣外匯或外匯交易，可能導致刑事定罪，但沒有詳細說明哪些交易類型歸類於此。

其三是投資虛擬貨幣。

基於區塊鏈去中心化的特性，虛擬貨幣其難以追蹤，是理想的管道。第一步是使用VPN跳離中國網絡並建立加密交易帳戶。為存入帳戶，大多數人都用人民幣購買了Tether美元幣USDT，該幣受到等額美元的支持，因此被許多加密平台接受為支付方式，然後便可以使用Tether USDT代幣交易其他幣種，收益再匯到海外銀行帳戶。

只８人中國當局也知道虛擬貨幣正在興起且難以杜絕。中國沒有官方認可的虛擬貨幣交易所，且虛擬貨幣仍活躍於洗錢等非法用途，任何涉嫌此類活動的資金可能觸發海外帳戶凍結。

還有一招，就是併購行動。

對真正有錢的富豪或企業來說，提高收購價格也有玩法。他們可以安排為海外資產多付錢，再由賣方將差價作為諮詢費支付給中間人，該「費用」可以存入買方的離岸帳戶。報道引述北京投資銀行香頌資本(Chanson & Co.)董事沈萌指出，無形資產如知識產權是完美的收購目標，因為喊高價的空間很大。

中國由於擔心系統性風險，已加強審查海外收購。雖然此舉主要針對大型企業，但所有人都可能被納入管控。