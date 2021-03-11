港鐵來年推4800伙住宅應市　繼續寬免商戶租金

有指有項目仍未完成城市規劃程序，會否未能如期推出市場。鄧氏表示，東涌牽引變電站，以及將軍澳百勝角通風大樓的發展項目，已進入最後的城市規劃程序，公司冀今年較後時間完成所有相關工作。

另外，他又透露，正為日出康城第7、8、9期正申請入伙紙，一旦批出，相關物業銷售金額可按會計準則入帳。

至於租務方面，鄧氏表示，去年2月疫情至今，公司都為有需要的商戶，特別是中小企提供租金寬免優惠，視乎疫情發展、通關時間等，有關寬免今年仍會繼續。

行政總裁金澤培則介紹長遠物業供應情況，指出小濠灣車廠用地物業發展項目，預計提供2萬個住宅單位，約一半為資助出售房屋，有關設計和前期規劃已展開。

其他多條新鐵路項目的物業也在規劃和設計當中，據了解，其中的東涌線延線可提供1,900個住宅單位。