港鐵來年推4800伙住宅應市 繼續寬免商戶租金
2021年03月11日 18:09
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港鐵公司(00066)去年物業發展利潤按年跌約1.3%至55.07億元。物業總監鄧志輝表示，今年有三個新發展項目推出市場，未來1年合共會有4,800個住宅單位供應，其中港島南岸第6期正招收意向書，相信可以很快推出招標，該項目涉及750個住宅單位。
有指有項目仍未完成城市規劃程序，會否未能如期推出市場。鄧氏表示，東涌牽引變電站，以及將軍澳百勝角通風大樓的發展項目，已進入最後的城市規劃程序，公司冀今年較後時間完成所有相關工作。
至於何文田站第1期物業發展項目，公司本月初已簽訂更替合約，會由鷹君集團(00041)接手高銀公司完成此項工程。被問到賣方高銀公司為此項目捲入訴訟，鄧氏稱，在報章上讀到相關新聞，但港鐵公司非相關的合約方，不知道詳情。該項目會按時間表進行，沒有新的消息。
另外，他又透露，正為日出康城第7、8、9期正申請入伙紙，一旦批出，相關物業銷售金額可按會計準則入帳。
至於租務方面，鄧氏表示，去年2月疫情至今，公司都為有需要的商戶，特別是中小企提供租金寬免優惠，視乎疫情發展、通關時間等，有關寬免今年仍會繼續。
行政總裁金澤培則介紹長遠物業供應情況，指出小濠灣車廠用地物業發展項目，預計提供2萬個住宅單位，約一半為資助出售房屋，有關設計和前期規劃已展開。
其他多條新鐵路項目的物業也在規劃和設計當中，據了解，其中的東涌線延線可提供1,900個住宅單位。