聯通：今年資本開支700億元人幣 今明年仍是5G投資高峰期

去年新增5G基站30萬站，可用基站累計增至38萬站，王氏指，今年將新增32萬站，累計至70萬站，相信明年能有逾100萬站，並能覆蓋主要城市、工業區及交通主要樞紐。

他又指，正利用大數據分析建設容量及計劃基站分布，不久將來會進行公開招標。雖然近期晶片短缺，但集團在採購設備時未有因而出現延誤，而採購華為設備時亦無遇上困難。

中國聯通今次首度披露5G用戶量，去年5G套餐用戶達到7,083萬戶。王曉初料，今年新增5G用戶量約7,000萬戶。另外，去年5G每戶平均收入(ARPU)約70元，隨着5G新用戶增加，5G的ARPU水平將下降，但相信部分4G用戶升級至5G時，ARPU將有一成升幅。

至於因應早前的美國行政命令，紐約證券交易所決定將公司美國預託證券(ADR)退市。他回應指，正與當局緊密聯繫及溝通，目前未得到答覆，重申公司一直嚴格遵守當地法規，又指中國仍是發展中的新興市場，是次事件將導致美國投資者損失良好投資機會。

他續指，中、美為世界兩大經濟體，即使雙方持不同意見，但「溝通總是要的」，期望當地的監管機構可以透過協解決問題，並以公平公正，且一致的態度處理。