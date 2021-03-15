新加坡與澳洲擬7月推旅遊氣泡　香港又輸一仗…

正當香港為迎來第五波疫情而苦惱，外媒報道，疫情受控的澳洲及新加坡，正商討在7月推出旅遊氣泡，包括討論互認疫苗證書、恢復學生及商務旅客優先旅遊往來等問題，為下半年的旅遊業復甦揭開序幕。

報道引述澳洲指，正與新加坡商討，最快於今年7月推出兩國間的旅遊氣泡，以重啟兩國觀光旅遊。該項旅遊氣泡協議將允許已接種新冠疫苗的澳洲和新加坡民眾毋須接受隔離檢疫。新加坡則表示，目前正與澳洲商討承認彼此的新冠疫苗接種證書，以及以學生和商務訪客優先，恢復旅客往返兩國的安排。

新加坡表示有望於今年年底開放旅遊，澳洲公民若按照已經獲批的路線入境，並且遵守新加坡的防疫規定，則可以毋須在新加坡接受隔離下直接返回澳洲。對於有報道指雙方有考慮允許來自他國人士於新加坡接受為期兩周的隔離後，可經新加坡入境澳洲，新加坡則指此尚未在討論範圍內。

香港與新加坡於去年11月曾建立的航空旅遊氣泡計劃，惟香港其後爆發第4波疫情而未能啟航，如今香港又爆發第5波疫情，看來與星的旅遊氣泡計劃推出無期。時間不等人，新加坡改而與其他疫情受控的亞洲地區合作，爭取盡快推動經濟復甦。

可見港府防疫無方，香港只有斯人獨憔悴！香港人仲有排愁…