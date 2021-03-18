道指首破33000點關　比特幣重上5.9萬美元

●美匯指數跌至91.44，港匯報7.7648，離岸人民幣(CNH)報6.4871，美元兌日圓處108.89，歐元升至1.1981，英鎊漲至1.3973。金價升上1,748美元。布油跌至67.79美元，紐油報64.62美元。比特幣重上5.9萬美元關。道指期貨向好。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指升近300點。

●美國聯儲局公布議息結果，聯邦基金利率一如預期維持介乎0至0.25厘，並繼續每月買入最少800億美元美債和400億美元按證，直至在達到就業和通脹目標方面，取得「顯著的進一步進展」。

-當局最新的經濟預測中位數顯示，今年美國PCE通脹將達到2.4%，遠高於去年12月時預測的1.8%；但多數儲局官員仍維持2023年底前不加息的看法。

●聯儲局主席鮑威爾在議息後記者會上表示，未來2至3年內經濟狀況具有相當大的不確定性，強調要等到通脹、就業等目標出現「實質進展」才會收緊貨幣政策，而非按照「預期進展」提早採取行動。

●港股美國預託證券(ADR)收報29,236點，較香港收市升202點。

●即月恒生指數夜期收報29,188點，升197點，高水154點，成交17,000張。

●紐約期金4月合約收跌0.2%，每安士報1,727.1美元。

●紐約期油收跌0.31%，每桶報64.6美元；布蘭特期油收跌0.57%，每桶報68美元。

●英股收報6,762點，跌40點或0.6%；德股報14,596點，升39點或0.27%；法股報6,054點，微跌0.01%。