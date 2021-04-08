月供股票有咩要留神？

去年疫情促使全球央行不斷放水，更多人參與股票投資。但大學生及職場新鮮人的本金不多，故多數人集中買賣入場門檻較低的美股。不過，近期美股市況較為波動，年輕人可考慮選用月供形式投資估值較低的港股，分散風險之餘，長遠亦可慢慢累積財富。

●門檻風險低 自由度高

此外，月供股票採用「平均成本法」的投資方式，對於不善捕捉股市走勢，或無暇追蹤市況表現的人來說，能有效降低投資風險。當股票價格下跌時，每月供款可以買入更多股數，而當股票價格上升時，同等的供款就買入更少股數。長遠來說，月供股票可減低短期市場波動的影響。

第三，投資者可自由選擇供款與否，不少月供股票計劃都允許投資者隨時增加或減少每月供款、調整投資組合及沽出股票。如果投資者在某月份手頭較緊絀，可以在該月暫停供款，待下個月才繼續。另外，部分銀行提供月供計劃可以用信用卡繳費，在供股賺息同時，還可以賺取信用卡積分。

●含手續費 碎股或折讓

不過凡事總有兩面，銀行為投資者每月定時定候買入股票，當然會收一定手續費。金額雖然不多，普遍為最低50元，但始終是固定開支，而且對於每月供款可能只有1,000元的股票新手來說，比例已達到5%，隨時貴過買基金，所以供款金額可能要較多，才會比較划算。

由於月供股票不一定夠錢以一手為單位買入股票，故大部分時間都會出現碎股，沽出的價位會低於足一手的股票，坊間只有中銀香港、南洋商業銀行和集友銀行表示會讓投資者以正股價格沽出碎股，所以最理想做法還是湊夠一手才沽出。

●銀行券商指定日子入市

雖然月供股票能夠平均成本，但無論升市或跌市，銀行及證券商都會於指定的日子交易，投資者在入市時間上，靈活度有限制。如果遇上大跌市，月供股票就不可把握低位入貨，將利潤最大化。以個別銀行的股票每月投資計劃為例，客戶於每月10號供款，但需等到供款日後第三個交易日才執行交易，而且若要終止計劃，需待發出通知後下一個月才生效。

個別券商則規定在每月最後一個工作天供款，於每月第三個交易日執行，更改或終止計劃，要在買貨前一個工作天通知，因為很難預測當刻市況，容易造成高買低賣。

●收息股進可攻退可守

輝立証券基金投資及環球債券部高級經理黎健倫建議，一般有穩定收入的投資者月供金額佔收入的兩至三成，利用平均成本法攤分市場波動風險，譬如無暇留意股市的上班族，部分派息的月供股票能為他們帶來定期收入。

●月供基金助分散投資

不過，一般人未必有能力選出未來多年表現好的股票，過去表現不代表將來回報。即使是藍籌股，也不代表風險低。過去二、三十年的過氣股王，昔日人人爭相買入，現在淪為過街老鼠。若不慎供了這些股票，只能看着血汗錢換來蟹貨。

若認為自己眼光不夠準，月供基金則較安全。因基金由專業人士管理，不會將所有雞蛋放在同一籃子裏，降低非系統風險，即將某個行業或個別公司的證券產生影響的風險分散。再者，有別於股票，各種基金有不同投資目標，包括資本保存、收入和資產增值等，滿足投資者需要。

挑選基金的方法簡單，投資者可以透過基金的產品資料概要，了解基金的投資目標、投資策略、投資資產類別、派息政策，全年經常性開支比率及風險。此外，也要細閱基金月報，從而掌握基金市場分布、行業分布及最大持倉等資訊。

長遠而言，縱使股票回報較債券高，但亦較為波動。如在金融海嘯時，港股回調超過六成。故此，月供的投資者要有足夠的心理準備，堅持在波動的市況繼續月供。否則會變成擇時進場，因而得不償失。

●各有優勢 應自我衡量

投資者應選擇月供股票抑或基金，黎氏認為，需視乎個人對板塊市場的熟悉程度及個人承受風險程度，指開放式基金為投資者提供更多選擇，包括內地與歐美市場不同的資產類別，對於保守性投資者，債券基金有一定的回報，但投資者需考量回報有別於股票。而選擇月供股票的話，投資者要多留意股市，而且波動性較大。不過他補充，一些回報高達3至4厘的收息股有效抗通脹。

許氏認為兩者不能比較，月供股票的好處是只需看個股走勢，而月供基金則可以買入一籃子股票，雖然熱門股票的波動性較大，但優質的個股上調幅度較基金大，如港交所在過去一年升近九成，反觀盈富基金僅升17%。

●市面選擇多 需比較不同收費

市面上多間銀行及證券行均提供月供股票計劃，但投資者需留意多數選擇為藍籌穩陣股，難以月供方式買入一些具潛力的新股。而且如果選擇最低供款額，大部分銀行及券商都只限投資一隻股票，只有個別容許購入兩隻。

以中銀香港為例，每月最低供款500元，每增加一隻股票，供款以500元遞增。每個計劃最多可選擇20隻股票，手續費按每個計劃收取，僅為供款金額的0.25%，即每月最低收費只需50元，已包括佣金、印花稅、交易徵費及交易處理費。

而滙豐銀行每隻股票每月最低供款1,000元，網站最新資料顯示，透過任何途徑新設立之股票月供投資計劃，或現持有之股票月供投資計劃，均可享有永久豁免經紀佣金，包括標準經紀佣金0.25%、印花稅、聯交所交易費及交易徵費等。

黎健倫指，輝立証券每隻股票每月最低供款為1,000元，公司提供手續費優惠，不論客戶月供多少隻股票，劃一只收取每月50元手續費，另可隨時更改或終止投資計劃及沽出投資計劃的股票。

許繹彬表示，耀才證券的月供股票不同於其他銀行或證券行做法，而是採用分期供款方法，先付三成「首期」，公司會即時替客戶買入一手，餘款可分12期或24期交還，利息4%(P-1.25%)，客戶可即時買入，同時亦可即時沽出。