內地11城市GDP突破萬億人幣　廣州穩居冠席

內地主要城市去年經濟年報出爐，其中有11個城市GDP超過1萬億元人民幣(下同)規模。以絕對金額計，仍以廣州遙居榜首，GDP高達2.5萬億元；成都、杭州、武漢、南京四個新一線龍頭城市緊隨其後。

從經濟增速看則是拉薩、海口、西安名列前茅；西安更是西北地區第一個GDP破萬億元的城市。在最新統計中，有4個省會城市新邁入GDP突破萬億元大關，分別是濟南、合肥、西安和福州，相互之間差距非常小。

以GDP總量在省會中奪冠的廣州來看，去年GDP達到2.5萬億元，領先第二名成都7,303億元。內媒引述廣州市統計局發布數據顯示，「十三五」期間廣州生產總值從1.856萬億元提高到2.5019萬億元、年均增長6%；人均地區生產總值也突破2萬美元，達到高收入經濟體水平。

在廣州之後，成都、杭州、武漢、南京等4個城市GDP總量在1.4萬億至1.8萬億元之間，同時也是城區人口500萬至1,000萬的特大城市，且都來自於長江經濟帶。另外長沙、鄭州則處於1.2萬億元之列，其中長沙經濟總量在中部地區僅次於武漢，位居次席。

其餘省會城市的經濟總量距離萬億元大關仍有較大差距，其中3個城市處於6,000億元梯隊，分別是昆明、長春和瀋陽；南昌和哈爾濱在5,000億元梯隊。作為副省級城市，哈爾濱受疫情影響較大，跟中部省會南昌的差距也進一步拉大。

就GDP增長率角度而言，共有10個城市達到或超過4%，分別是拉薩、海口、西安、福州、貴陽、濟南、南京、合肥、成都和長沙；其中西安和濟南來自北方，其餘8個城市來自南方。