歐元英鎊偏軟　道期升67點

2021年04月09日 16:11
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    美匯指數報92.26；港匯處7.7774；離岸人民幣(CNH)低見6.5702；美元兌日圓報109.54；歐元及英鎊向下，分別報1.1898及1.3700。金價跌至1,746美元。布油偏軟見62.84美元，紐油報59.35美元。道指期貨升67點。
    ●恒生指數收報28,698點，跌309點或1.07%；全周跌239點。國企指數跌132點或1.19%；科技指數跌152點或1.8%。主板成交1,417億港元。大型科網股沽壓重，阿里巴巴及美團跌逾2%，小米集團跌1.9%，京東集團跌1.49%。騰訊微升0.08%。https://bit.ly/320uI2A
    ●滬綜指跌31點，酒股受壓，海南概念股續升。https://bit.ly/31W7EBU
    ●IMF：全球經濟復甦勝預期，惟利率飆升不利新興市場。
    ●澳洲央行：不平衡的經濟復甦將為金融業帶來風險。
    ●Impossible Foods擬未來一年內上市，估值至少780億。
    ●WTO料今年全球貿易增長8%，有助經濟復甦。
    ●7家內地超級電腦遭美國封殺，原因係...
    ●樓價攀升！澳洲央行警示銀行業慎防過度放貸風險。
    ●長賜輪脫困後想走人？傳埃及要求78億元賠償費...
    ●美國白宮晶片會議，三星成唯一在列非美企業，恐被迫選邊站。
    ●今年全球IT支出直逼32億元，按年料增逾8%。
    ●世界黃金協會：3月全球黃金ETF持倉下降107噸。
    ●報告：上海膺全球生活成本最高城市，香港跌落第3位。
    ●繼美銀和Pimco後，大戶正重返抵押貸款債券市場。
    ●中企首季債券違約激增兼創新高，房地產業成重災區。
    ●「神準」大好友預告：美股會再升30%...
    ●外媒指P＆G聯手中企避Apple隱私新規。
    ●疫後商業新模式！新加坡最大銀行將縮減本土辦公空間…
    ●晶片短缺：
    -晶片短缺！美國2月汽車出口跌至8個月低位。
    -台灣乾旱，半導體業與農民爭水用...
    -全球第三大晶片代工廠格芯擬在美上市，估值200億美元。
    -全球晶片荒嚴峻，網絡通訊廠要客戶提早一年訂貨。
    -外媒指中國向台積電下單軍武晶片。
    -建晶圓廠策略不通，德國智庫倡歐盟投資晶片設計。
    -全球車用晶片短缺，通用及福特汽車等延長北美減產。
    -日汽車晶片廠瑞薩火災受損工廠，本月中可復產。
    ●中國經濟：
    -中國3月CPI按年升0.4%，結束2個月跌勢。
    -京東及美團等10平台承諾不抬價，不非法收集消費者信息。
    -「疫」下求存！無印良品下調內地部分商品售價。
    -發改委下達中央預算內投資35億人幣，支持海南自由貿易港建設。
    -內地3月汽車銷量按年增75%，新能源車熱銷。
    -內地4部委《意見》支持海南全面深化改革。
    -傳內地部門有條件批准騰訊私有化搜狗。
    ●2月份私宅落成783伙，按月升67.3%。