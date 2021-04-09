歐元英鎊偏軟　道期升67點

美匯指數報92.26；港匯處7.7774；離岸人民幣(CNH)低見6.5702；美元兌日圓報109.54；歐元及英鎊向下，分別報1.1898及1.3700。金價跌至1,746美元。布油偏軟見62.84美元，紐油報59.35美元。道指期貨升67點。

●IMF：全球經濟復甦勝預期，惟利率飆升不利新興市場。

●澳洲央行：不平衡的經濟復甦將為金融業帶來風險。

●Impossible Foods擬未來一年內上市，估值至少780億。

●WTO料今年全球貿易增長8%，有助經濟復甦。

●7家內地超級電腦遭美國封殺，原因係...

●樓價攀升！澳洲央行警示銀行業慎防過度放貸風險。

●長賜輪脫困後想走人？傳埃及要求78億元賠償費...

●美國白宮晶片會議，三星成唯一在列非美企業，恐被迫選邊站。

●今年全球IT支出直逼32億元，按年料增逾8%。

●世界黃金協會：3月全球黃金ETF持倉下降107噸。

●報告：上海膺全球生活成本最高城市，香港跌落第3位。

●繼美銀和Pimco後，大戶正重返抵押貸款債券市場。

●中企首季債券違約激增兼創新高，房地產業成重災區。

●「神準」大好友預告：美股會再升30%...

●外媒指P＆G聯手中企避Apple隱私新規。

●疫後商業新模式！新加坡最大銀行將縮減本土辦公空間…

●晶片短缺：

-晶片短缺！美國2月汽車出口跌至8個月低位。

-台灣乾旱，半導體業與農民爭水用...

-全球第三大晶片代工廠格芯擬在美上市，估值200億美元。

-全球晶片荒嚴峻，網絡通訊廠要客戶提早一年訂貨。

-外媒指中國向台積電下單軍武晶片。

-建晶圓廠策略不通，德國智庫倡歐盟投資晶片設計。

-全球車用晶片短缺，通用及福特汽車等延長北美減產。

-日汽車晶片廠瑞薩火災受損工廠，本月中可復產。

●中國經濟：

-中國3月CPI按年升0.4%，結束2個月跌勢。

-京東及美團等10平台承諾不抬價，不非法收集消費者信息。

-「疫」下求存！無印良品下調內地部分商品售價。

-發改委下達中央預算內投資35億人幣，支持海南自由貿易港建設。

-內地3月汽車銷量按年增75%，新能源車熱銷。

-內地4部委《意見》支持海南全面深化改革。

-傳內地部門有條件批准騰訊私有化搜狗。

●2月份私宅落成783伙，按月升67.3%。