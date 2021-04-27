國際銅價創近10年新高　半導體封測及散熱模組企業壓力大增

隨着全球經濟逐漸從新冠肺炎疫情中復甦，金屬市場反彈，銅更是表現最亮眼的金屬之一。倫敦銅價昨(26日)一度來到每噸9,780美元，創下近10年新高。業界估計，需求急增之下，銅價有望突破2011年的10,190美元歷史高點，並可望在未來10年內突破15,000美元！

外電報道，全球最大經濟體美國的復甦腳步正在加快，而拜登政府的2.25萬億美元基礎建設計劃，以及氣候變遷政策所帶來的能源轉型，金屬市場正從中受益。鋁價、鐵礦石等大宗商品市場整體正向上個超級週期的高點邁進。

報道引述花旗大宗商品研究董事總經理Max Layton認為，銅的超級周期正在發生，脫碳正是銅價前景被看好的主因，這股趨勢將在未來3、4年持續下去，但他同時認為，現在這狀況主要和全球的大規模刺激計劃有關。

隨着世界各國推出更嚴格的氣候目標，而銅在電網和風電等綠色基礎設施中，都是不可或缺的重要部分，這讓市場對於銅價進一步增長抱有更高的期望。投資銀行--高盛和交易商Trafigura預計，銅價可望突破2011年的10,190美元歷史高點，還可望在未來10年內突破15,000美元。

● 半導體封測及散熱模組企業叫苦

另一方面，國際銅價升勢未止，市場擔心電子產業的「用銅大戶」，包括封測廠日月光(台股：3711)及散熱模組廠如雙鴻、超眾等恐備受壓力。業界表示，原物料上升趨勢難以抵擋，只能盡量控制開支、提高生產效率來應付。

由於散熱模組大多是由銅、鋁所製成，因此當原物料上漲時，成本壓力就會加劇。報道指出，國際鋁價相較去年同期，至今已上升三成；而銅價漲幅更驚人，至今已較去年同期大漲60%以上，因此業者成本壓力按季大增。

業界指出，不只是原物料上升，近期人民幣與新台幣等雙雙升值，而美元趨貶，對出口相當不利，估計第2季整體散熱產業的毛利率或受影響。以散熱模組的成本來說，扣除人力、製程等費用成本，銅、鋁的原物料成本佔散熱模組本身約30至50%，若客戶使用最高階的熱板，那銅所佔的成本比重就會超過50%以上，可見原物料上漲對散熱模組廠影響甚大。

至於能否將原物料上升成本轉嫁給客戶，業界坦言，由於散熱模組本身並不缺貨，客戶依照行規都會每段時間就要求降價，所以加價不易，只求降價幅度盡量縮小而已。